Guendalina Tavassi e Blind in infermeria a L’Isola dei Famosi/ Fan Preoccupati

Proseguono i problemi di salute a L’Isola dei Famosi 2022, e gli ultimi hanno riguardato in particolare i due isolani Blind e Guendalina Tavassi. Come sottolineato dai colleghi di GossipeTv, i naufraghi stanno continuando a richiedere un consulto medico e il giovane artista uscito da X Factor è ormai da tempo che si trova in infermeria. Non si sa bene con certezza cos’abbia, ma è quanto si è potuto apprendere dal daytime di ieri: la striscia quotidiana di Canale 5 è infatti cominciata con la rivelazione “Blind e Guendalina sono assenti per accertamenti medici”.

Dubbi in particolare per quanto riguarda l’ex gieffina Guendalina Tavassi, la cui assenza è stata del tutto inaspettata. Alcuni fan, ricorda GossipeTv, si sono insospettiti per questa mancata presenza dell’isolana, e si sarebbero detti preoccupati, soprattutto perchè, come accennato sopra, non trapelano notizie circa il suo stato di salute. Si sa con certezza, ed è l’unica notizia, che è stato richiesto un intervento dei medici, ma per capire nel dettaglio cos’abbia la sorella di Edoardo Tavassi bisognerà probabilmente attendere il daytime di oggi se non addirittura la diretta della nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2022.

GUENDALINA TAVASS E BLIND IN INFERMERIA A L’ISOLA DEI FAMOSI: INTANTO GLI AMORI…

In attesa di novità dal fronte infermieristico su Guendalina Tavassi e Blind, continuano i battibecchi alle Honduras, e nelle ultime ore se le sono dette di santa ragione Roger Balduino con Marco Cucolo. Litigate ma anche avvicinamenti, come ad esempio quella fra MariaLaura De Vitis, fresca di vittoria a La Pupa e il Secchione e quindi di sbarco all’Isola dei Famosi, e Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro.

Su Playa Sgamada Fabrizia Santarelli ha avuto modo di esprimere la sua opinione a riguardo parlando con Estefania Bernal, e secondo entrambe l’avvicinamento sarebbe di fatto un “fake”: forse solo strategia? Lo scopriremo nelle prossime ore. Dubbi anche per quanto riguarda l’altra “love story” dell’Isola, quella fra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi: anche in questo caso vi sono poche certezze e il pubblico sembra diviso a metà fra chi crede nell’interessa della figlia di Eva per l’isolano, e chi invece parla solamente di comportamento strategico.

