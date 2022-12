Guendalina Tavassi e Clizia Incorvaia tifano per la coppia Edoardo-Micol: “Siamo cognate”/ La promessa ai fan

Guendalina Tavassi e Clizia Incorvaia insieme: “Siamo cognate!”

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 sta ormai nascendo un’altra coppia. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sembrano aver superato quei dubbi che all’inizio della loro conoscenza li hanno portati a definirsi ‘solo amici’, al punto tale da scambiarsi più di un bacio sulle labbra e dormire insieme nel van. Manca ormai molto poco al definirsi una vera coppia, il che rende molto felici due persone che li amano in modo particolare: le loro sorelle.

Mentre Edoardo e Micol sono sempre più vicini, fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip le rispettive sorelle Guendalina Tavassi e Clizia Incorvaia si sono incontrate, definendosi ormai ‘cognate’. Le due ex gieffine infatti non fatto mistero del loro tifo per la coppia che si sta creando e sono anzi pronte a commentare ciò che sta accadendo in diretta con i fan.

Guendalina Tavassi e Clizia Incorvaia, la promessa ai fan per la prossima puntata del GF Vip

Guendalina Tavassi, nei video che testimoniano l’incontro con Clizia Incorvaia, fa presente alla ‘cognata’ che i fan chiedono a gran voce una loro diretta su Instagram. Richiesta questa che le due sono pronte ad esaudire. Guendalina e Clizia hanno infatti promesso ai follower che la prossima settimana, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2022, saranno entrambe in diretta social per commentare la puntata ma soprattutto Micol ed Edoardo e magari esporsi ancora di più su questa ormai quasi certa coppia. Un duo quello di Clizia e Guendalina che sta già facendo impazzire il web.

