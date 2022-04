Guendalina Tavassi, è guerra aperta con Laura Maddaloni/ Il web ironizza…

Guendalina Tavassi arriva alle mani con Laura Maddaloni: “Che fai…”

All’Isola dei Famosi è quasi rissa tra Guendalina Tavassi e i coniugi Russo. Tutta colpa di due cocchi che la 36enne ha trovato insieme a Carmen. Guenda e la Di Pietro decidono di non condividerli con l’altro gruppo e così succede un putiferio. Guendalina decide di offrire i due cocchi solo agli ex compagni di tribù Cucaracha, il suo gesto scatena i coniugi ex Tiburon, Laura Maddaloni e Clemente Russo che l’attaccano duramente. Edoardo Tavassi ha subito fatto notare che Guendalina aveva trovato due cocchi: “Guendalina ha trovato un cocco marcio e un altro cocco”. Laura Maddaloni però ha subito lanciato una frecciata a Guendalina: “Ha trovato due cocchi e non li vuole dividere, capisci dove succede il casino? Sul cibo! Lei appena vede il cibo”. Te l’ho portato metà cocco, io l’ho portato metà cocco per pace”, sottolinea la Tavassi parlando di un altro cocco offerto prima. Clemente sbotta: “Quindi hai comprato la pace con un cocco, la prossima volta non lo fare più…”. “Ma se io voglio dare del cibo lo faccio, se poi voglio mangiare sarò pure libera di mangiare, anche perché il pesce non mi è stato offerto così come il caffé”, controbatte ancora Guendalina Tavassi. “A te questo ho sempre offerto tutto”, le risponde Laura.

Lo scontro si accende e Clemente Russo dice alla moglie: “Ci dobbiamo far manovrare da questi qua”, alludendo a Edoardo e Guendalina. Laura si avvicina pericolosamente alla Tavassi e le ribadisce: “Cosa intendiamo? Volevo dire due fratelli, tu ed Edoardo. E agli altri dico: a questo punto ci sono due squadre, scegliete. Non potete stare qui e lì, non c’è la Svizzera”. “Ma che fai, ti alzi? Mi vieni sotto? A me non piace questo atteggiamento…”, ribatte Guenda. La Tavassi poi di sfoga con Edoardo: “Quell’altro mi è venuto vicino alla faccia, cioè io ho paura. Ma ci rendiamo conto? Hanno fatto tutta sta sceneggiata per due cocchi marci. Per me è guerra aperta ha detto. Lei si è alzata e mi è venuta sotto. Questi atteggiamenti a me proprio non piacciono. Poi mi hanno detto ‘Due di questi qua’ riferito a me e te Edo. Ma stiamo scherzando? Lei che mi viene sotto e l’altro che urla ‘questa è la guerra, o con me o senza di me’. Io mi devo tenere buona questa gente?!“, ha spiegato.

Guendalina Tavassi e lo scontro con Laura Maddaloni, l’ironia del web

Sui social si sono schierati dalla parte di Guendalina e del fratello Edoardo Tavassi. Clemente Russo e Laura Maddaloni non piacciono al pubblico per il loro atteggiamento provocatorio e arrogante. Hanno già messo piede a Playa Sgamada e poi sono rientrati in gioco grazie agli altri naufraghi. Il televoto non li ha mai salvati e c’è chi pensa che la coppia potrebbe essere prossima all’eliminazione. “Hanno fatto i cani di pecora finora perché divisi… appena son stati riuniti diventano i boss. Ridicoli Clemente Russo e consorte. Vedrai come “questi qua”, i Tavassi, vi buttano fuori tutti”, sottolinea un utente.

Laura e Clemente sono stati apostrofati come vergognosi e in tanti hanno ironizzato sul fatto che le ciglia di Laura Maddaloni siano sopravvissute allo scontro con Guendalina Tavassi: “Le ciglia di Laura sopravvissute a qualsiasi intemperia, ma non sopravvivranno alla furia di Guendalina Tavassi. LAURA TU TI DEVI SPAVENTARE”, ironizza qualcuno sul web. Clemente Russo e la moglie Laura hanno un atteggiamento ostile e non sembrano voler ragionare quando arrivano allo scontro. In loro sembra prevalere l’impulsività e per questo motivo il pubblico vorrebbe che uscissero. Il volere del pubblico sarà soddisfatto?











