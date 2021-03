Guendalina Tavassi e il marito Umberto D’Aponte si sono lasciati/ “Separati da mesi”

È finita tra Guendalina Tavassi e il marito Umberto D’Aponte. La coppia, dopo sei anni insieme e due figli, si separa ufficialmente. Ad annunciarlo è stata proprio l’ex gieffina, prima in una diretta tenuta su Instagram poi con un post in cui ha tenuto a chiarire alcuni aspetti fraintesi del suo annuncio. “Io e Umberto siamo separati in casa da mesi. – ha fatto sapere la Tavassi – E il fatto che questa cosa sia rimasta privata fino ad oggi è la prova di un raggiunto equilibrio famigliare. Un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di mezzo dei figli”.

In tanti si sono chiesti quali fossero le motivazioni che hanno portato alla separazione dei due che, da tempo sono amatissimi dal pubblico del web. “Umberto sarà anche innamorato pazzo di me, ma se lo fosse certe cose non le farebbe. Questa è la mia verità.” ha fatto sapere Guendalina, alimentando il gossip sulla loro rottura.

È finita tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte: lo sfogo dell’ex gieffina

Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte si sono lasciati ma l’ex gieffina ha dichiarato di voler “salvaguardare” il suo ex marito. “Sono esausta di essere martellata. Non vedete la persona sempre come personaggio, siamo tutti uguali. Questa è la mia vita e la vivo come mi pare.” ha tuonato la Tavassi nel corso della diretta Instagram. Poi ha chiarito: “Adesso sono single, ma la fede non la tolgo perché a me piace. È da più di un anno che stiamo così, ma adesso la sto mettendo a fuoco. Ne sto parlando perché non mi va che dicano stronz*te.” Così ha concluso: “L’amore vero è il bene che vuoi ad oltranza a una persona. Noi andiamo d’amore e d’accordo anche perché siamo sempre nella stessa casa.”





© RIPRODUZIONE RISERVATA