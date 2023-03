Guendalina Tavassi “Edoardo innamorato di Antonella?”/ “È completamente pazza”

Guendalina Tavassi attacca Antonella Fiordelisi: “Pazza”

Da quando il fratello Edoardo è entrato dentro la casa del Grande Fratello Vip 7, Guendalina Tavassi segue ogni puntata del reality show di Canale 5 che commenta in diretta sui social soprattutto i momenti in cui viene chiamato in causa il fratello. Ieri sera i concorrenti rimasti nel loft di Cinecittà hanno dovuto fare le tradizionali nomination, non sapendo che questa volta il volto non sarà eliminatorio ma decreterà il primo finalista.

Come era prevedibile, Antonella Fiordelisi ha nominato Edoardo Tavassi: “Non so se non mi sopporta proprio o è innamorato di me, perché parla sempre di me, ogni volta”, sono state le parole con cui l’ex schermitrice ha motivato la sua nomination. Parole che hanno scatenato l’immediata reazione di Guendalina Tavassi, intervenuta in una storia Instagram per commentare quanto visto: “Ma questa è completamente pazza. Tu sei l’esatto esempio di ciò che mio fratello detesta in una donna”, ha scritto.

Guendalina Tavassi: “Edoardo in finale!”

Guendalina Tavassi non ha perso l’occasione di commentare la nomination di Antonella Fiordelisi ai danni del fratello Edoardo: “Ossessionato e innamorato di lei? Aiutatemi. Questa è completamente pazza. Quanto godo se scopre di aver nominato Edoardo ed Edoardo va in finale, veramente”, ha aggiunto. Non è la prima volta che l’ex gieffina ed ex concorrente dell’Isola dei famosi si schieri contro l’ex schermitrice per difendere il fratello: “Mio fratello è profondo ma a differenza tua, è selettivo. C’è una cosa che si chiama ironia, ma per capirla ci vuole un po’ di intelletto, se non lo capisci non è colpa tua”, aveva detto nel corso dell’intervento nella Casa delle scorse settimane. Ieri sera Guendalina ha anche attaccato Sonia Bruganelli, definendola “strega”, per le parole rivolte a Edoardo.

