Guendalina Tavassi: Federico Perna è il nuovo fidanzato?/ Indizi sui social, ma lei..

Nuovo amore per Guendalina Tavassi? L’ex gieffina, tornata single dopo la fine del matrimonio con Umberto D’Aponte da cui ha avuto due figli, Chloe e Salvatore, secondo quanto riportato da Amedeo Venza, nella vita dell’influencer ci sarebbe una nuova frequentazione. Secondo Amedeo Venza, Guendalina Tavassi avrebbe cominciato a frequentare Federico Perna, il gestore di un ristorante situato a Collina Fleming. A scatenare i rumors in merito ad una presunta frequentazione, sarebbero alcune storie pubblicate da entrambi nelle stesse ore. A quanto pare, la Tavassi e Federico Perna si trovavano negli stessi luoghi. Inoltre, pare che Perna abbia aggiunto sulla foto un cuore rosso e una faccia sorridente con la colonna sonosa di Eros Ramazzotti “Più Bella Cosa”. L’ultimo indizio riguarderebbe un’ulteriore storie pubblicata da Perna in cui era in compagnia di una donna il cui viso, però, era nascosto? Guendalina Tavassi, dunque, avrà trovato nuovamente l’amore?

Guendalina Tavassi serena e sorridente con i figli: silenzio sulla vita privata

Sempre molto presente su Instagram, Guendalina Tavassi continua a condividere vari momenti della sua vita quotidiana con i followers a cui, oggi, ha mostrato prima la disavventura con le veneziane e poi il pranzo tutto al femminile che si è concessa con la figlia Chloe. Sempre bellissima e in perfetta forma, l’influencer non ha commentato i rumors sulla sua vita privata. Dopo anni, per la Tavazzi, quella 2021 è la prima estate da single. Guendalina si sta così dedicando totalmente ai figli. Dopo aver trascorso diversi giorni con loro al mare portando con sè anche la primogenita Gaia nata da una precedente relazione, la Tavassi è tornata a Roma. I rumors sul presunto, nuovo fidanzato saranno presto smentiti dalla diretta interessata?

