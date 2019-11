Guendalina Tavassi, figlia Gaia Nicolini spara a zero/ “Sei una vergogna di madre”

Continua la guerra mediatica tra Guendalina Tavassi e la primogenita Gaia, avuta dall’ex compagno Remo Nicolini. La 16enne non vive con la madre e, probabilmente per colpa di un fattore scatenante, ha deciso di vuotare il sacco su Instagram. La Tavassi per tutta risposta, ha bloccato la figlia sul social network, per poi fare colazione e replicare: “Adolescenza ragazzi miei… vabbè, passerà!”. Le accuse di Gaia però, sono particolarmente pesanti e incidono anche sul suo ruolo di madre. La Tavassi prima di parlare di “adolescenti complicati”, aveva condiviso un precedente messaggio che pareva indirizzato alla figlia: “Preferisco ridere anziché piangermi addosso. Magari il mio sorriso migliora la giornata di qualcuno. Preferisco ridere perché anche quando va tutto male cerco il lato positivo. Rido perché ridere allunga la vita. Rido perché la vita si vive molto meglio sorridendo”, ha scritto su Instagram in vacanza a Tenerife con il marito Umberto.

Guendalina Tavassi, la figlia Gaia Nicolini spara a zero: “Sei una vergogna di madre!”

Gaia Nicolini, dopo il primo sfogo di ieri, ha continuato ad attaccare la mamma “vip” anche oggi: “Sei una vergogna ed un brutto esempio di madre”, ha ribadito la giovane. “Mi sono stufata, non lo faccio per diventare famosa ma per farvi vedere cosa succede nella vita reale”, ha spiegato. Poi ha voluto ribadire che non si tratta di qualcosa di finto creato a tavolino per attirare l’attenzione sulle sue dinamiche: “Purtroppo niente è finto; c’è gente che dice sia fatto per popolarità ma non è vero niente, non si scherza con questi argomenti”, ha chiarito ancora. “La gente che mi conosce sa quello che ho passato e che passo tutti i giorni. Amo mio madre, ma quando è troppo è troppo. È facile fare la famiglia perfetta su Instagram ma la realtà delle cose è ben diversa”. Poi la dolorosa conclusione: “L’ultima cosa che avrei voluto fare è sputtanarla ma sono costretta. Non sono mai riuscita a parlare con lei, le poche volte che andavo da lei mi ignorava, stava al telefono o usciva. Io ho provato molte volte ma senza successo: lei non prova un briciolo di amore nei miei confronti. A lei interessa solo di prendere i like, di avere followers e di mettersi in competizione con le sue amiche per rifarsi ogni giorno qualcosa di nuovo”.

