Guendalina Tavassi, flirt in corso tra la figlia Gaia e Radja Nainggolan?/ “Quattro giorni insieme”: lo scoop

Guendalina Tavassi, la figlia si frequenta con Radja Nainggolan? Lo scoop

Emerge un gossip attorno a Gaia Nicolini, figlia dell’ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi Guendalina Tavassi. A riportare lo scoop è la pagina Instagram sdltv.gossip, secondo la quale la ragazza avrebbe trascorso qualche giorno insieme a Radja Nainggolan, calciatore di origine belga ed ex centrocampista della Roma. Come scritto dalla pagina in un post su Instagram, che ha ricostruito le tappe di questo strano incontro, “sabato scorso la ragazza ha preso un volo direzione Anversa e dopo poche ore come potete vedere nel video di una stories postata ma subito rimossa, era in casa di Nainggolan“.

In particolare, i due avrebbero trascorso ben 4 giorni in compagnia, “tra casino, drink, e si presume in casa di lui“. Stando alle fonti riportate dal portale Instagram, si tratterebbe di una vera e propria liaison in corso nata su Instagram. Tuttavia, com’è stato fatto notare, il calciatore si trovava, fino a due settimane fa, assieme alla moglie Claudia. È cambiato qualcosa nella vita del calciatore?

Gli indizi del presunto flirt

Si infittisce dunque il mistero attorno a questo presunto flirt in corso. Come riporta la pagina Instagram, Gaia Nicolini e Radja Nainggolan avrebbero trascorso molto tempo insieme, ma non si sa se la mamma della ragazza, Guendalina Tavassi, sia a conoscenza di questa situazione. Inoltre, un altro dettaglio aggiunge pepe a questa vicenda, dal momento che lo scorso 19 giugno il calciatore avrebbe preso parte alla festa di compleanno della ragazza. Si presume dunque che i due si conoscano ormai da tanto tempo, ma forse non è ancora sicuro che si possa parlare di flirt in corso.

Al momento si tratta solo di mere indiscrezioni, ma queste prime segnalazioni raccontano di un’amicizia speciale tra il calciatore e la giovane figlia della showgirl.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @sdltv.gossip













