Guendalina Tavassi furiosa con Lory Del Santo/ “Senti, so quello che serve e…”

Guendalina Tavassi e Lory Del Santo sono ai ferri corti. Le due naufraghe dell’Isola dei Famosi hanno litigato per la gestione del fuoco. Guendalina e Lory hanno opinioni diverse in materia. Guendalina ha badato al falò per tutta la notte e ha insistito per aggiungere altra legna. Lory, al contrario, ha raccolto e trasportato rami di palma, più adatti a mantenere viva la fiamma. Guendalina Tavassi ha sbottato contro Lory Del Santo: “Mi servono legnetti, non la palma… Questo mi fa una fiammella e si spegne. Sono stata tutta la notte qui, ho acceso io il fuoco, sennò la notte vi alzate voi. Se vi chiedo una cosa, portatemela”, ha detto. Lory Del Santo sulle prime non ha reagito continuando a rimanere ferma sulla sua posizione.

D’altronde in queste settimane a Playa Sgamada è stata Lory a prendersi cura del fuoco. Lory Del Santo replica stizzita alle accuse di Guendalina: “Senti, so quello che serve. So la legna che c’è e i legnetti non servono a niente adesso. Guarda che io ero lì, non ero distante e mi sono alzata. C’era una fiamma alta un metro e non mi sono avvicinata, che cosa dovevo fare?”. Gli animi in Honduras sono caldi e basta un nonnulla per creare tensioni tra i naufraghi che avvertono anche la privazione del cibo. Guendalina ha sempre mostrato un carattere determinato ed energico. La sua grinta è stata spesso scambiata con arroganza ma lei assieme al fratello cerca di aiutare gli altri naufraghi.

Guendalina Tavassi e il fratello sono stati attaccati da Blind e Roger. A scatenare la discussione è stato il furto dei cocchi. Durante la scorsa puntata, Blind ha spiegato di essersi pentito di aver conosciuto Guendalina e Edoardo. Alla richiesta di spiegazioni della conduttrice Ilary Blasi, Bling ha rivelato: “Ho sempre evitato certe persone e certi caratteri, non ho mai ricevuto tutte queste offese in una settimana. Quando gli è stato detto di venirmi a parlare, Guendalina ha risposto: “Non ci penso neanche per sogno perché è un deficiente di vent’anni” Questa frase mi ha colpito”. Edoardo Tavassi ovviamente ha preso le difese anche della sorella e ha lanciato una frecciata a Blind: “Blind pensa che nei reality bisogna sempre litigare. Dove c’è litigio “ci si fionda” e vuole questo”, ha sentenziato. La discussione tra i tre si accende: “Guendalina pensa sempre di avere ragione e non lascia parlare”, continua Blind.

Poi è intervenuta Guendalina Tavassi: “Ci rubano i cocchi, gli dà fastidio la mia voce, ma non capisco come sia possibile, io la voce non ce l’ho”. Roger prende sin da subito le parti di Blind, affermando che i Tavassi provano in ogni modo ad aver ragione su ogni discussione senza provare ad avere un dialogo costruttivo. Questa accusa però non piace molto a Guendalina e, riferendosi a entrambi i ragazzi, rivela che ormai non sanno più a cosa appigliarsi pur di lanciare delle accuse.











