Guendalina Tavassi/ Gelosa del fidanzato, lui: “Profumo di Mercedesz? Ecco perché”

Guendalina Tavassi, proprio durante la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2022, ha vissuto un vero e proprio dramma: un taglio di capelli, e non dei più precisi, fattole dal fratello Edoardo per avere poi un premio molto gradito. Il fidanzato Federico Perna ha infatti fatto il suo arrivo in Honduras solo per poterla abbracciare qualche minuto ma Guendalina, a riaverlo tra le braccia, ha subito notato su di lui un profumo già sentito pochi minuti prima: “Ha lo stesso profumo di Mercedesz Henger!”

Edoardo taglia i capelli a Guendalina/ Panico all'Isola: "mi buchi una tet*a"

Lì per lì è parsa una battuta simpatica su cui tutti ci hanno riso ma oggi, durante un’ospitata a Pomeriggio 5, Federico ha voluto chiarire questo malinteso, spiegando che: “Lì non sentono odori. Hanno sempre l’odore di fumo addosso e tra i capelli e quando sentono un profumo è più forte e sembra lo stesso”, ha spiegato. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Federico Perna, fidanzato Guendalina Tavassi/ Sorpresa all'Isola dei Famosi? Il web…

Guendalina Tavassi, accusa choc a Laura Maddaloni: “Voleva picchiarmi…”

Tra Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni il rapporto è ormai compromesso. Nei scorsi giorni, le sue naufraghe dell’Isola dei Famosi si sono rese protagoniste di un diverbio molto acceso. Guendalina aveva dichiarato che Clemente Russo si era avvicinato a lei in segno di sfida e che Laura aveva peggiorato la situazione: “Si è alzata e mi è venuta sotto. Queste cose a me spaventano e non piacciono per nulla. Lei che mi viene sotto e l’altro che urla ‘questa è la guerra, o con me o senza di me’. Io mi devo tenere buona questa gente?!”, aveva spiegato. Durante la diretta della scorsa puntata, Guendalina Tavassi ha aggiunto il racconto di dettagli inediti.

Guendalina Tavassi/ "Clemente Russo e Laura Maddaloni sono i coniugi complotto"

La naufraga ha infatti sottolineato il fatto che Laura Maddaloni sarebbe stata ad un passo dal picchiarla: “Lei si è alzata arrabbiata e mi è venuta sotto che mi voleva alzare le mani. Urlando mi ha detto ‘all’anm e chi t’è viv’ ha maledetto le persone vive”, ha detto. Poi ha accusato la Maddaloni di modificare la realtà dei fatti: “Questa ragazzi è una cosa bruttissima. Poi si è resa conto di avermi maledetto. Così è andata in acqua con Clemente e si sono detti ‘hai detto all’anm e chi t’è viv, cosa diciamo adesso? cosa può diventare? Cosa ci inventiamo?’. Così poi hanno cambiato e si sono inventati che lei mi è venuta addosso per dirmi una cosa all’orecchio. Avete capito la gravità di questa situazione? Modificano sempre la realtà”. La dichiarazione di Guendalina ha diviso il web tra chi crede alla sua versione e chi invece sostiene i coniugi Russo.

Guendalina Tavassi è la più amata dal pubblico e la più temuta…

Attenta scrutatrice dei suoi colleghi naufraghi, pescatrice provetta (a sua detta) e diretta concorrente del naufrago Nicolas Vaporidis con il quale, durante il Daytime, ha avuto qualche battibecco, Guendalina Tavassi è proprio come l’abbiamo lasciata negli altri studi di casa Mediaset: autoironica, leggera, ma con gli occhi sempre pronti ad inserirsi nelle dinamiche del suo gruppo. Insomma, a differenza di altri naufraghi, la presenza di Guendalina è una presenza che pesa e si fa costantemente sentire: taglia legna, guadagna risorse, pesca i pesci del dittatore Nicolas (ndr. termine usato dalla concorrente Laura Maddaloni, in nomination dalla scorsa puntata) e li spaccia per propri. Un personaggio che, in qualche modo, crea delle dinamiche.

Alcune di queste, tuttavia, hanno trovato definitivo sbocco nell’ultima puntata del reality dove ha potuto, a seguito di una travagliata prova in cui ha dovuto sacrificare la propria chioma tagliata da Edoardo, incontrare il suo “cuore”, il suo amato che, volato in Honduras, si è tuffato dall’elicottero per abbracciare la sua bella e rimanere un po’ di tempo in Playa Palapa. Un bel periodo, insomma, per Guendalina che guadagna addirittura un voto per divenire leader ma che, sfortunatamente, non basta. Ciò che è traspare, però, è che sotto i sorrisi sornioni dei due opinionisti, Guendalina Tavassi sia in qualche modo uno dei personaggi positivi di questo reality, proprio per quella genuinità e ed autoironia che caratterizzano il suo personaggio televisivo e, da questa esperienza, anche il personaggio televisivo di suo fratello Edoardo.











