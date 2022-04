Guendalina Tavassi/ Genny Fenny torna a parlare dei suoi video bollenti

Guendalina Tavassi, oggi a L’Isola dei Famosi, è stata vittima di un attacco hacker che ha portato alla pubblicazione di alcuni suoi video molto personali. Nell’epoca del revenge porn purtroppo sono sempre più i casi di donne distrutte moralmente dall’esplosione di alcuni video bollenti sulla rete. Uno su tutti ricordiamo il caso della compianta Tiziana Cantone morta suicida proprio dopo la diffusione di un video divenuto virale. Per Guendalina si trattò di un hacker anche se non tutti la pensano così, c’è chi addirittura ha parlato per raccontare una storia totalmente diversa ma difficile per ora da dimostrare con delle prove. Protagonista è stato Genny Fenny un noto attore e cantante neomleodico che sul web vanta milioni di visualizzazioni e che in questi ultimi anni si è reso protagonista di situazioni purtroppo molto spiacevoli. Prima c’è stato il tentato suicidio poi un’aggressione che ha portato tre sconosciuti ad accoltellarlo.

Il ragazzo ha di recente parlato anche di Guendalina Tavassi, specificando come riportato da IlGiornale.it: “Dopo il tentato suicidio ho ricevuto tanti messaggi e anche una richiesta di amicizia da Guendalina. Con lei ho iniziato una storia segreta fino a quando lei non è entrata nel vortice del gossip per dei video rubati da un presunto hacker. Mi avvisò che quei video avrebbero messo a rischio la nostra relazione. Da quel momento ha difeso il suo matrimonio e la sua reputazione. Alcuni mi hanno minacciato chiedendomi di smentire il rapporto con lei. Non posso dire siano stati loro ad aggredirmi, ma da quel momento ho avuto solo guai”. Ovviamente queste rimangono le sue parole per il momento non confermati dai fatti.

Guendalina Tavassi, un inizio di Isola dei Famosi difficile

Anche Guendalina Tavassi è stata durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi protagonista della divisione delle coppie di naufraghi presenti in Honduras. Guendalina aveva iniziato la sua avventura insieme a suo fratello Edoardo, dal quale si è divisa entrando a far parte della squadra Cucaracha. Durante le settimane in cui è stata in coppia con suo fratello ha avuto molti scontri e litigi con lui, rischiando di terminare la sua avventura sull’isola. La ragazza è arrivata sull’isola con un forte carico di energia per intraprendere questa nuova avventura. I fan hanno atteso con tanta curiosità l’arrivo della coppia di fratelli, che sono riusciti ad infuocare le giornate, soprattutto grazie ai bagni hot di Guendalina Tavassi. I due hanno faticato ad ambientarsi sulla spiaggia Accoppiada, poiché hanno dovuto creare un nuovo equilibrio con i naufraghi che erano già approdati da diverse settimane in Honduras.

La bella Guenda aveva già avuto esperienza del reality, ma si è trovata ugualmente spaesata pur mostrando al pubblico il suo carattere estroverso e divertente. Ma il rapporto con suo fratello ha subito mostrato dei problemi a causa delle discussioni tra i due, che hanno rischiato di uscire dal programma. La situazione è diventata insostenibile, anche per gli altri naufraghi coinvolti in questi litigi anche indirettamente. Guendalina ha mostrato insofferenza per il comportamento del fratello Edoardo, definito pigro e sciocco. L'evoluzione di questa situazione ha avuto un esito positivo soprattutto grazie alla decisione, presa dalla redazione, di sciogliere il meccanismo delle coppie e dividere i naufraghi in due squadre. I destini al'interno del gioco dei due fratelli si sono dunque divisi, in questo modo per entrambi inizierà una nuova avventura senza preoccupazioni. Cosa penseranno i fan dei fratelli Tavassi? Non resta che aspettare la prossima puntata in diretta per scoprire come hanno trascorso i giorni da concorrenti single.











