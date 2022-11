Guendalina Tavassi “GF Vip? Ho rifiutato per i figli”/ “Tanti ci volevano insieme”

Guendalina Tavassi: “Dovevo fare il GF Vip con mio fratello…”

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Guendalina Tavassi è entrata nella casa per far visita al fratello Edoardo e per un accesso faccia a faccia con Antonella Fiordelisi. Sulle pagine di Novella 2000, la ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha ammesso che avrebbe dovuto partecipare con il fratello al reality show di Canale 5: “Era il sogno più grande della sua vita. Certo, avrebbe voluto farlo insieme a me, ma è andata così. In tanti ci volevano in due al Gf. Solo che io non ho accettato perché dopo L’Isola non potevo restare ancora troppo lontana dai miei figli. Ho preferito evitare”. Guendalina ha poi difeso la genuinità del fratello Edoardo Tavassi: “È proprio quello che vedete in televisione. Non è un calcolatore e fa tutto quello che gli passa per la testa. Probabilmente è proprio questo che piace alla gente. Non ha niente da nascondere ed è un pregio. Edo è ironico. Prende in giro tutti. Lo fa sempre in modo educato e mai offensivo”.

Guendalina Tavassi "Edoardo uscirà dal GF VIP single!"/ La sentenza della sorella, ecco perchè

Per quanto riguarda il rapporto di Edoardo Tavassi con le donne della casa, la sorella Guendalina non è convinta del fatto che lui possa trovare l’amore al Grande Fratello Vip 2022: “Mio fratello è entrato da single e uscirà single. Non è un facilone. Anzi, è molto selettivo con le donne. Trova un difetto per ognuna di loro e per questo non trova quella giusta. Poi vuole sempre la mia approvazione quando trova una ragazza”, ha detto sulle pagine di Novella 2000. Secondo la Tavassi, Oriana Marzoli non sarebbe la donna giusta per il fratello: “Per come è fatto lui la sua donna ideale potrebbe solo essere Wilma Goich”. Il concorrente preferito di Guendalina Tavassi, dopo il fratello Edoardo, è Luca Salatino. Invece non sopporta Luca Onestini – “una persona così priva di contenuti” – e ha anche bocciato Nikita Pelizon, Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi “troppo prese da sé stesse”.

