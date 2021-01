Guendalina Tavassi “Giulia Salemi? A Venezia con la ciuffetta di fuori..”/ “Famosa..”

Guendalina Tavassi, ospite della puntata di Pomeriggio 5 trasmessa il 26 gennaio, si scaglia contro Giulia Salemi. Dopo aver svelato il motivo della posa simpatica a Casa Chi, la Tavassi, ai microfoni di Barbara D’Urso, è tornata sull’incomprensione che ha avuto con lei durante una comune partecipazione ad un programma televisivo. “Cominciamo col dire che la Kim Kardashian italiana sono io!”, ha esordito la Tavassi scatenando l’ilarità degli altri ospiti di Barbara D’Urso.

“Diciamo che è successa una cosa che mi è rimasta legata al dito… È successo tanti anni fa, Giulia Salemi era appena uscita da Miss Italia. Eravamo ospiti in un programma e, durante la pubblicità, la conduttrice si avvicinò a me per chiedermi se mi avesse fatto piacere essere ospite anche la settimana successiva. Io la ringrazio e mi disse di fare l’annuncio che sarei stata ancora presente nel suo programma. Come mi dice questa cosa, la Salemi si mise in mezzo e disse: “Posso fare io l’annuncio?”. Io rimasi scioccata, pensai: “Non è possibile che questa ha detto ‘sta cosa!”. La conduttrice disse di sì. In pratica, Giulia mi rubò una puntata! Ma non è questo il problema…“, ha spiegato la Tavassi prima di sferrare l’ulteriore attacco.

GUENDALINA TAVASSI: “DISPOSTA A TUTTO PER IL SUCCESSO”

Guendalina Tavassi, durante lo spazio dedicato al Grande Fratello Vip della puntata di Pomeriggio 5 del 26 gennaio, ha criticato Giulia Salemi anche per la scelta d’indossare un abito molto sexy sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. “Lei è disposta veramente a tutto, io non l’avrei mai fatto, soprattutto se sei agli inizi. Una che va al Festival di Venezia con la “ciuffetta” di fuori è davvero disposta a tutto! È diventata famosa per questo e l’ha fatto apposta”, ha detto l’ex gieffina. Dello stesso parere Giovanni Ciacci: “Quando ti propongono un vestito del genere si dice no grazie“. A difendere la Salemi è stata l’amica Leila, ma la Tavassi non ha cambiato assolutamente la propria opinione su Giulia.





