Guendalina Tavassi ha nascosto cibo sull’Isola?/ Accusata di aver cercato nei rifiuti

Tensioni sull’Isola dei Famosi 2022. Dopo lo scioglimento delle due tribù sull’Isola, il gruppo è comunque diviso in due fazioni distinte. Da una parte ci sono Laura Maddaloni, Clemente Russo, Roger Balduino, Estefania Bernal, Marco Cucolo e Blind mentre dall’altra troviamo Guendalina ed Edoardo Tavassi, Carmen, Nick Luciani, Nicolas Vaporidis e Alessandro Iannoni. In questi giorni non sono mancate accese discussioni e in puntata sono volate accuse reciproche tra i due gruppi. Guendalina Tavassi è stata accusata di aver nascosto del cibo, come accaduto precedentemente con delle pizzette. Secondo quanto detto da alcuni naufraghi la Tavassi avrebbe rovistato nella spazzatura per recuperare del Kebab e lo avrebbe nascosto nelle mutandine del costume. “Quando si va nella Palapa magari dei tecnici possono aver lasciato del cibo e degli avanzi, dunque Guendalina potrebbe aver preso questo”, ha spiegato Vladimir Luxuria, vera veterana del reality.

Accuse pesanti sull’Isola dei famosi 2022

Ma non è tutto. Alessandro Iannoni è stato accusato di essere un doppiogiochista e di cercare di mantenere buoni rapporti con entrambi i gruppi solo per strategia. Anche Nicolas Vaporidis, infatti, è stato accusato dalla fazione avversa di fare il doppio gioco: “Lui è uno stratega, è il regista dell’Isola”, ha detto Blind riferendosi all’attore. “Questi non sono avversari, sono diventati dei nemici”, ha replicato Nicolas, spiegando di essere sempre stato chiaro e di aver sempre detto a Guendalina tutto quello che pensava di lei guardandola negli occhi. I due gruppi si sono sfidati in un’avvincente sfida alla Pelota Honduregna, il gruppo guidato da Guendalina ha perso e ha dovuto iniziare una catena di salvataggio. In nomination è finito proprio Vaporidis che ha così accolto l’esito della votazione: “Preferisco essere nominato dalla mia squadra di cui mi fido che da loro”.

L’unione non ha fatto la forza, i naufraghi non riescono proprio a sentirsi un unico gruppo e l’esistenza di due fazioni è ormai evidente! 💥 #Isola pic.twitter.com/rWtgfpkFhA — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 2, 2022

