Guendalina Tavassi: “Ho origini nobili”/ “Ho vissuto sotto tante regole e ora…”

Si parla di nobili nella nuova puntata di Pomeriggio 5 con ospiti nobili e non. Tra questi c’è Guendalina Tavassi che annuncia sin da subito di avere una notizia shock da dare: “Anche io ho discendenze nobili.” Una rivelazione che spiazza i presenti e soprattutto Barbara D’Urso che chiede allora spiegazioni maggiori. La Tavassi spiega: “La mia bisnonna era una contessa, Angelini in Montefiore. Ho mandato anche i documenti, ce li ho veramente non li ho rubati. “ scherza in studio. Tiene dunque a sottolineare non solo che è tutto vero, ma di aver anche avuto una certa formazione: “una famiglia in cui erano davvero fan del galateo, siccome ho vissuto sempre sotto tante tante regole credo che mi sono ribellata in questo modo. Io so come si mangia, come si sta seduti a tavola…”, aggiunge.

Guendalina Tavassi come Mila Suarez: “di origine nobile”

Dunque anche Guendalina Tavassi avrebbe origini nobili. Solo pochi giorni fa, proprio nello studio di Pomeriggio 5, un’altra nota showgirl ha annunciato la sua nobiltà: Mila Suarez. “Sono una principessa. – ha annunciato in studio l’ex fidanzata di Alex Belli, per poi aggiungere – Il certificato mi è stato rilasciato dallo stato marocchino che noi siamo nobile perché nonni e bisnonni erano nobili.” A questo punto viene da chiedersi: chi sarà il prossimo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA