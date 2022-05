Guendalina Tavassi “Ho rischiato una protesi al seno all’Isola dei Famosi”/ “Niente prova immunità”

Guendalina Tavassi evita la prova immunità all’Isola dei Famosi: “Ho rischiato una protesi”

Si restringe sempre più il gruppo dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 che possono partecipare alle prove immunità. Se Nick Luciani e Marco Cucolo sono in infermeria per infortunio, anche tra coloro che sono in palapa c’è comunque chi viene escluso dalle prove. Quando, infatti, Alvin dà inizio alla nuova prova immunità, Guendalina Tavassi, Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis ne rimangono fuori. Nessuno dei tre può infatti giocare per questioni mediche, come spiegato dall’inviato Alvin. Ilary Blasi si è allora detta incuriosita dal perché Guendalina non potesse partecipare alla prova, visto che la naufraga non palesava alcun tipo di impedimento fisico.

Isola dei Famosi 2022/ Eliminati e diretta: Guendalina torna in Italia (19a puntata)

È a questo punto che la Tavassi ha spiegato che nella prova fatta la scorsa settimana ha rischiato letteralmente un seno: “L’altra volta ci ho rimesso una protesi, non posso giocare. Io ci vorrei andare ma non posso”, ha spiegato la naufraga, chiarendo di aver messo a rischio la volta precedente una protesi al seno, motivo per il quale è meglio evitare questo tipo di prove fisiche.

LEGGI ANCHE:

CHI ABBANDONA L'ISOLA DEI FAMOSI 2022?/ Guendalina abbandona il giocoCarmen Di Pietro manda a fancul* Gennaro poi si offre come mamma sull'Isola/ Lui la da bacio di Giuda

© RIPRODUZIONE RISERVATA