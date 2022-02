Guendalina Tavassi/ “Il mio ex Umberto d’Aponte mi ha aggredita, ora è in galera”

Torna a far parlare la storia fra Guendalina Tavassi e l’ex fidanzato Umberto D’Aponte. Dopo che i due si sono lasciati, fra l’ex Grande Fratello e il compagno sono iniziate una serie di liti e scambi di accuse reciproci, e la Tavassi ha anche denunciato delle aggressioni. E pare che la situazione sia tutt’altro che migliorata negli ultimi tempi, visto che l’influencer, attraverso un video pubblicato sui propri canali social, è uscita allo scoperto spiegando: “Parlo per tutelare i bambini, che erano presenti anche all’ultima aggressione, premeditata – ha detto Guendalina nelle Stories – Tutto davanti agli occhi di Sasy, che lo implorava di fermarsi”.

La stessa ex concorrente del Grande Fratello e de L’Isola dei Famosi, ha spiegato di essere stata accusata sui social dai fan, visto che Umberto D’Aponte è stato arrestato, in base a quanto dice la stessa, e sarebbe in galera, così come si legge sull’edizione online di TgCom24.it: “Io vengo attaccata perché è finito in galera. Io ho denunciato, e quindi sono una m…a?! Quando muoiono le donne con i bambini, poi dite poverina. Complimenti. La gente ci va in galera per tutto quello che ha fatto”.

GUENDALINA TAVASSI: “SE VIOLI LA LEGGE, LA LEGGE TI PUNISCE”

“Nessuno s’inventa niente – ha poi proseguito Guendalina Tavassi – Se tu violi la legge, la legge poi ti punisce. Ma non così, dopo anche tante cose. Questa persona aveva anche un allontanamento, una restrizione che ha violato. Dopo avermi rotto il naso, dopo le percosse, dopo le minacce, gli inseguimenti, tutte le scene che hanno dovuto subire i bambini”.

L’influencer è preoccupata in particolare per i figli, che a suo modo di vedere avrebbero assistito a scene non carine: “Sono stati sempre presenti, sono traumatizzati! Io poi la butto sul ridere, ma Sasy è scioccato. Ogni volta ha paura di uscire, non potete capire cosa sto passando”. Quindi Guendalina Tavassi ha concluso il suo intervento dicendo: “Io voglio vivere la mia vita serenamente ed i miei figli hanno il diritto di stare sereni”.

