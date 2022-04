Guendalina Tavassi, il web pazzo di lei e del fratello Edoardo/ Verranno sacrificati per strategia?

Guendalina Tavassi infiamma il web: “Con Edoardo fanno morire dal ridere…”

Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo sono entrati nel vivo del gioco. I fratelli romani sono sbarcati all’Isola dei Famosi a Playa Accopiada e le altre coppie di naufraghi hanno cercato subito di metterli a loro agio. Guendalina Tavassi si è mostrata subito emozionata. Messo piede sull’Isola, ha infatti esclamato “Che ricordi”. Guendalina aveva già partecipato all’Isola dei Famosi nel 2012 e aveva resistito per 58 giorni. Utilizzando la sua spiccata ironia, Guendalina ha dichiarato di sentirsi spaesata e ha ammesso: “Sembra tutto surreale. Non ci stiamo capendo una mazza…si può dire ‘una mazza’? Siamo completamente spaesati. Ma domani mattina ci svegliamo e siamo a Roma?”.

Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo sono una delle coppie più esplosive di questa edizione. I due hanno portato una ventata di freschezza nella scorsa puntata in cui le discussioni sono state all’ordine del giorno. Al momento del loro sbarco in Honduras, il web è letteralmente impazzito. Su Twitter sono centinaia i commenti che osannano il duo: “Finalmente i fratelli Tavassi sono arrivati l’isola dei famosi siete voi due #isola” e anche “Ci vuole #isola dei famosi tutti giorni! Fanno morire dal ridere. Tanta leggerezza e spensieratezza… TOP”. Guendalina ed Edoardo Tavassi sono due forze della natura. Spontanei, divertenti e dirompenti. Ilary Blasi e gli opinionisti sono rimasti già conquistati dalla loro ironia e c’è già chi scommette su una loro vittoria nel programma.



Giovedì 29 marzo Guendalina Tavassi è entrata a far parte dell’Isola dei Famosi in coppia con il fratello Edoardo. I due sono a bordo dell’elicottero e, sotto richiesta dalla conduttrice, confessano di avere qualche preoccupazione, ma sono coraggiosi e si tuffano in acqua. Guendalina ha già partecipato a una precedente edizione, ma ha voglia di rimettersi in gioco e, forte della presenza del fratello, è molto determinata. Giunti in spiaggi, li accoglier Alvin, felice di vederli. Guendalina ed Edoardo raggiungono il gruppo e sono accolti con molto calore da tutti. I due porteranno sicuramente una ventata di leggerezza ed entusiasmo tra i veterani. Ilary, per dare la giusta carica alla ragazza, le fa scambiare qualche parola con il fidanzato, Federico Perna, presente in studio.

I due cominciano a scambiarsi parole dolci e zuccherose, tanto che a un certo punto interviene Edoardo per bloccare il tutto. Edoardo infatti avvisa Ilary e il pubblico che sua sorella e il fidanzato passano tutto il giorno senza parlare di nulla di concreto, ma a dirsi solo quanto si amano e che non possono vivere l’uno senza l’altro. Se non li si ferma, sono in grado di continuare all’infinito. Inutile dire che Ilary, gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino e il pubblico scoppiano a ridere. Edoardo e Guendalina, dato che sono appena sbarcati, sono immuni dalle nomination ma possono dare il loro voto a qualcuno. Optano per Roberta Morise e Blind, anche se, essendo arrivati da pochi minuti hanno un po’ di difficolta: Edoardo vorrebbe votare Carmen e Alessandro, Guendalina Blind e Roberta. Dopo una certa indecisione, scelgono Blind e Roberta perché sono gli unici che non conoscono, ma non hanno nulla contro di loro.











