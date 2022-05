Guendalina Tavassi in infermeria all’Isola dei Famosi/ Mistero sulle sue condizioni

La salute di Guendalina Tavassi all‘Isola dei Famosi 2022 ha tenuto sulle spine nelle ultime ore molti dei suoi fan preoccupati per la sua incolumità. Tutti si chiedono quando la ragazza potrà ritornare in gioco e che chi spera che possa fare ritorno tra tutti i naufraghi già durante la puntata di questa sera 13 maggio.

Dopo Blind, assente durante la scorsa puntata del reality per alcuni problemi medici anche Guendalina Tavassi nella giornata di ieri è dovuta andare in infermeria per motivi che Mediaset ha preferito tenere riservati comunicando solo che: “Blind e Guendalina Tavassi sono momentaneamente assenti per accertamenti medici”.

Guendalina Tavassi sta male, Federico Perna tranquillizza tutti

A fare chiarezza sullo stato di salute di Guendalina Tavassi è stato il suo “cuore” Federico Perna che sui suoi profili social ha spiegato di essere stato contattato dalla redazione che gli ha comunicato lo stato di salute della sua compagna: “Sono stato avvisato, ma nulla di grave. Speriamo che tra qualche giorno si riprenda”.

Tutti i naufraghi in Honduras nelle ultime settimane hanno dovuto fronteggiare delle situazioni molto estreme alle prese con forti alluvioni che hanno portato la produzione a far evacuare le due isole, seguito dal caldo torrido con temperature oltre i trenta gradi condito anche da insetti insoliti che aggrediscono tutti i partecipanti dell’Isola dei Famosi 2022.

