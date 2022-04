Guendalina Tavassi in lacrime dopo lo scontro con Laura ed Estefania/ “Sei bugiarda”

Animi accesissimi a L’Isola dei Famosi. Ancora una volta al centro delle polemiche è finita Guendalina Tavassi, una delle naufraghe più discusse in questa edizione a causa del suo carattere molto forte che la porta spesso a scontrarsi con gli altri concorrenti. Questa volta l’influencer è stata accusata da Laura Maddaloni ed Estefania Bernal di essere andata in cerca di cibo in una zona dell’Isola vietata ai naufraghi per motivi di sicurezza. L’influencer ha spiegato di non averlo fatto, difendendosi, ma le due naufraghe non hanno avuto dubbi, attaccandola sul personale e accusandola: “Sei una bugiarda”.

Roger choc su Guendalina Tavassi "Si è messa la pizzetta nel cul*"/ Accuse all'Isola!

Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, entrato in gioco con lei prima della separazione delle coppie, ha cercato di calmare la sorella, difendendola e dicendo che le due concorrenti la attaccano quotidianamente per avere visibilità durante la puntata. Guendalina ha provato a difendersi, dicendo: “Possono insinuare quello che vogliono. Io sono tornata con un sacchetto da sei conchiglioni e un riccio di mare bianco. Se poi a loro sembra un cocco, allora devono andare dall’ottico e non all’Isola dei Famosi”.

Federico Perna avverte Guendalina Tavassi: "Laura è falsa"/ Lite in diretta all'Isola

Guendalina Tavassi attaccata: Edoardo la difende

Laura Maddaloni ha poi messo in guardia gli altri concorrenti su Guendalina Tavassi, dicendo loro: “Vi posso fare una domanda? Ieri quanti cocchi avevano? Uno solo. Lo hanno aperto ieri sera per Nicolas che non si sentiva bene. E allora perché stamattina hanno fatto colazione con il cocco? Dove l’hanno preso questo cocco? Io posso stare anche un altro mese senza mangiare. È il principio, che tu vieni qua e vuoi prendere per i fondelli me. Noi lo sappiamo dove ci sono i cocchi, non siamo stupidi”. Anche Blind ed Estefania si sono scagliati contro la concorrente.

Guendalina Tavassi furiosa contro Jeremias, Estefania e Blind/ "Hanno rotto il caz*o"

Guendalina Tavassi, dopo le accuse dei naufraghi, ha avuto un crollo mentale, scoppiando in lacrime. Edoardo e Nicolas hanno provato a consolarla. Il fratello dell’influencer ha dichiarato: “Loro hanno capito che litigare con te è l’unico modo per uscire fuori e per avere spazio poi in puntata. Lo vuoi capire o no? Inventano stro**ate in modo che tu gli risponda. Stanno facendo questo gioco stupido”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA