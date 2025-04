Guendalina Tavassi allarma i fan. Cos’è successo? L’influencer si è dovuta sottoporre ad un intervento alle corde vocali, per il quale dovrà affrontare una lunga convalescenza. L’ex gieffina ha dovuto rimuovere dei noduli nelle corde vocali, i quali l’hanno sempre portata ad avere una voce particolarmente afona. Guendalina ha deciso di prendere la situazione in mano e risolvere per questo problema, subendo un’operazione chirurgica. La situazione, infatti, era peggiorata a tal punto da non riuscire più a terminare una frase senza affanno.

Arrivata a questo punto, non ha potuto fare altro che andare da un medico e decidere di fare un intervento. Trattasi di un’operazione delicata, a causa della quale la sorella di Edoardo Tavassi non potrà parlare per circa una settimana. “Sono sempre stata un po’ afona, ma con gli anni la situazione è peggiorata. Avevo dei noduli alle corde vocali, di cui uno grande come un fagiolo che il mio dottore ha asportato. Adesso sto benissimo, ma non potrò parlare per una settimana, neanche bisbigliare”, ha spiegato in una storia Instagram.

Guendalina Tavassi in ospedale per un intervento: tutti i dettagli

Nelle ultime ore, Guendalina Tavassi ha pubblicato una foto su Instagram per annunciare ai suoi followers di essersi sottoposta ad un intervento alle corde vocali. L’ex gieffina, infatti, ha dovuto rimuovere dei noduli che per anni, che l’hanno portata ad avere per anni una voce afona. Tramite i suoi social, l’influencer ha ringraziato i medici e lo staff dell’ospedale e ha specificato di stare molto bene. Nonostante ciò, dovrà affrontare un periodo di convalescenza, durante il quale non le è consentito parlare. Addirittura, non le sarà permesso bisbigliare o emettere alcuna parola per circa una settimana.

Al suo fianco, ovviamente, c’è il marito Federico Perna. Quest’ultimo le ha lasciato rosa rossa con dedica all’ospedale e non l’ha mai lasciata sola. Ovviamente, entrambi hanno affrontato la situazione con la loro consueta ironica, tra battute e video sarcastici. A questo punto, non resta che augurare una pronta guarigione all’ex gieffina, nonché aspettare qualche giorno per poterla risentire parlare e chiacchierare nelle sue storie Instagram.