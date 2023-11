Guendalina Tavassi incinta?/ La figlia Gaia stuzzica: “Mamma, fai un altro figlio”. La risposta è spiazzante

Guendalina Tavassi sarà di nuovo mamma? La figlia Gaia tenta di convincerla

La showgirl e nota ex concorrente di Grande Fratello e L’Isola dei famosi Guendalina Tavassi potrebbe presto diventare mamma? A tentare di convincere Guendalina ci ha pensato la figlia Gaia, in uno sketch andato in scena sui social nelle scorse ore che è divenuto virale. Il problema è che Guendalina non sembra dalla stessa intenzione della figlia, vista la risposta spiazzante. Ma andiamo con ordine. Guendalina ha trascorso un pomeriggio in famiglia insieme ai suoi tre figli e con la più grande di loro, Gaia, ha deciso di cominciare a preparare la casa con gli addobbi per il Natale. Quindi, la Tavassi, insieme alla figlia maggiore, ha raccontato ai follower le sue intenzioni, mostrando loro i numerosi scatoloni in garage: “Il Natale è alle porte e noi abbiamo deciso di darci da fare” ha detto Guendalina.

Claudia Koll: "Attrice grazie a mia nonna"/ "Lei era cieca e io le raccontavo i film"

Nella storia successiva, poi, Gaia ha inquadrato nello schermo mamma Guendalina che sul busto portava un marsupio color rosa chiaro. La sorella di Edoardo Tavassi ha poi scritto: “Per prendere gli addobbi giù in cantina, ho ritrovato questo! Sapeste le scarpinate che mi sono fatta con questo coso addosso e Gaia dentro. Infine, proprio la stessa Gaia le ha chiesto: “Mamma perché non ne fai un altro?” Reazione sorprendente di Guendalina Tavassi che ha replicato alzando il dito medio e non lasciando spazio all’immaginazione in merito alla risposta. Un altro figlio per Guendalina? Non se ne parla neanche. Almeno per adesso.

Andrea Roncato: "Non ero un seduttore"/ "Sandra Mondaini era come una mamma"

Guendalina Tavassi e lo speciale rapporto con il fratello Edoardo

Nei mesi scorsi Guendalina Tavassi è tornata sotto i riflettori anche grazie prima alla partecipazione a L’Isola dei famosi, e poi per la presenza al Grande Fratello Vip del fratello Edoardo. Tavassone è infatti stato uno dei protagonisti della passata edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, dove ha messo in mostra il suo speciale legame con Guendalina Tavassi, sul quale si è soffermato in più occasioni.

E anche la stessa Guendalina ha speso parole importanti verso Edoardo: “La gente può pensare a noi come due persone eternamente allegre, ma in realtà solo io e il mio fratellone sappiamo quanto abbiamo sofferto e quanti buchi abbiamo dentro al nostro cuore. Edoardo ha avuto una storia importante con una ragazza di nome Alice, dalla quale ha incassato una terribile delusione quando lei si è fidanzata con il migliore amico di lui. Poi c’è stata Diana del Bufalo, che ancora oggi ricorda come una figura chiave della sua vita”. Successivamente è invece arrivata Micol Incorvaia, che Edoardo ha conosciuto nei mesi al Grande Fratello.

Morgan rompe il silenzio dopo l'addio da X-Factor/ "Fedez urlava o lui o io. Censura a livelli impensabili"

© RIPRODUZIONE RISERVATA