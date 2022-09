Guendalina Tavassi: “Io e Gaia perfette per il GF Vip”/ “Nozze? Proposta già fatta”

Guendalina Tavassi sulla figlia Gaia: “Con lei mi vedrei bene al GF Vip”

Guendalina Tavassi è sempre più fiera di sua figlia Gaia Nicolini che sta partecipando alle selezioni per Miss Italia. La bellissima diciottenne è stata eletta Miss Cinema, guadagnando l’opportunità di concorrere per le finali del noto concorso di bellezza. L’ex gieffina, ai microfoni del settimanale Mio, racconta dei motivi per i quali l’ha iscritta al concorso: “Per farle acquisire maggiore sicurezza in se stessa. E’ una ragazza molto insicura come tante sue coetanee che sono bellissime, ma non si piacciono. ”

L’ex gieffina farebbe un programma con sua figlia, ma esclude l’Isola dei Famosi: “Per carità, è magrissima soffrirebbe da morire. Mi piacerebbe, invece, partecipare con lei a Pechino Express o GF Vip”. A proposito del GF Vip, Guendalina Tavassi non ha mai nascosto di voler partecipare al programma che, in passato, l’ha lanciata su piccolo schermo: “Ho sempre sognato il GF Vip, perchè è il programma che mi ha lanciato e mi è rimasto nel cuore. Mi piacerebbe anche vedere, dopo tanti anni, quale sarebbe il mio approccio“.

Guendalina Tavassi sulle nozze con Federico Perna: “La proposta c’è stata”

Guendalina Tavassi, oltre alla TV, si vive la sua storia d’amore con Federico Perna. I due hanno 9 anni di differenza, ma all’ex gieffina non pesa e, ai microfoni di Mio, dichiara: “A volte mi sembra più vecchio di me! E’ un ragazzo atipico, ha ventisette anni ma gliene avrei dati almeno quaranta quando l’ho conosciuto, perchè ha la testa di un uomo di altri tempi“.

Sulle nozze rivela: “La proposta di matrimonio c’è stata, adesso dobbiamo decidere i dettagli. Spero presto“. Guendalina Tavassi e Federico sono innamoratissimi e alla domanda se ci sia la possibilità di un altro figlio, l’ex gieffina risponde: “Salvatore e Cloe sono ancora piccolini e devo stargli dietro. So che lui lo vorrebbe, e sono certa che sarebbe un bravissimo papà. A me piacerebbe ma non è il momento“.

