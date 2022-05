Guendalina Tavassi, la romantica accoglienza di Federico Perna/ Dopo L’isola, arriva…

L’isola dei famosi 2022, Guendalina Tavassi si ritira e rientra in Italia

La nuova diretta de L’isola dei famosi 2022 ha riservato dei colpi di scena al cardiopalmo ai fedeli telespettatori di Canale 5, come le uscite di scena dal reality di ben 4 naufraghi concorrenti, i quali hanno deciso di ritirarsi anzitempo dal gioco visto il prolungamento dello stesso estesosi fino al 27 giugno 2022. I concorrenti ritirati sono Blind, Licia Nunez, Alessandro Iannoni e Guendalina Tavassi e al rientro in Italia quest’ultima si è resa protagonista di un post-reality diventato virale via social. Riattivatasi tra le Instagram stories, l’ex Grande fratello ha condiviso con i follower alcune immagini esclusive del suo rientro a casa, segnato in particolare dalla pronta integrazione nella sua alimentazione di alcuni cibi che non ha più assunto, da quando è partita la sua avventura in Honduras alle prese con la lotta per la sopravvivenza a L’isola dei famosi 2022. In particolare, ad abbondare al rientro nel Belpaese, per Guendalina Tavassi, ora sono i dolci e il cioccolato e non manca per lei neanche la dolcezza del fidanzato Federico Perna, che ha organizzato un party per il rientro a casa della sua amata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novella 2000 (@novella2000_official)

Federico Perna sorprende l’amata Guendalina Tavassi

Si tratta di un allestimento romantico che ha lasciato molto sorpresa la festeggiata ed ex concorrente a L’isola dei famosi 2022. “Non ci posso credere quanto sei la mia vita, quanto mi sei mancato e quanto ti posso amare. Sei il mio sorriso grande cuore”, è il messaggio social che Guendalina destina all’amato Federico Perna, in reazione al party di bentornata a casa. Ma non è tutto. Perché l’ex isolana potrebbe aver annunciato ai fan indirettamente di aver ricevuto una proposta di nozze al party tenutosi nella sua residenza, corredando le esclusive immagini dell’evento con delle emoji a forma di cuore e di un anello di fidanzamento. Ad avvalorare la possibilità che al suo rientro in Italia Guendalina possa aver ricevuto la proposta del fidanzato per il grande passo sull’altare, è una confessione curiosa che l’ex isolana si è lasciata scappare via social: “Mi chiedevate se ho ancora il bracciale dell’amicizia che ho regalato ai miei companeros. Eccola qua ma si sta per rompere perché si sta per avverare il desiderio che ho espresso”. Il riferimento è ad un bracciale portafortuna dai colori dell’arcobaleno, che viene spesso usato per esprimere dei desideri. Che stia per avverarsi il sogno del grande passo sull’altare per Guendalina Tavassi?

