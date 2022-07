Guendalina Tavassi, lavoro in Turchia/ Guida turistica di ritocchini: e il fidanzato…

Guendalina Tavassi ed il nuovo lavoro dopo l’Isola dei Famosi

Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, per Guendalina Tavassi si è aperta una nuova strada professionale diventando testimonial di Beauty Consulting 24. Come spiega Gossip e Tv si tratta di una agenzia di turismo medicale che si occupa di organizzare viaggi all’estero, in alcune delle mete più gettonate, dove potersi sottoporre a interventi di chirurgia estetica a basso costo. Tra le principali destinazioni non poteva mancare la Turchia, meta nota nel campo della bellezza e degli interventi di chirurgia estetica.

A parlare del suo prossimo impegno lavorativo è stata la stessa Guendalina Tavassi che tramite il suo profilo Instagram ha spiegato che esordirà il prossimo ottobre partendo proprio dalla Turchia. Con lei ci sarà un gruppo di persone che, esattamente come l’ex gieffina sono interessate a cambiare il proprio aspetto fisico per stare bene con se stessi. È noto che in passato l’ex naufraga si sia sottoposta ad interventi di chirurgia estetica migliorando determinate parti del corpo che riteneva potessero crearle disagio.

Guendalina Tavassi, in cosa consisterà il nuovo lavoro: con lei anche il fidanzato

Per Guendalina Tavassi, quella che si accingerà a fare sarà una bella opportunità per i numerosi follower che potranno sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica con il sostegno morale della ex naufraga ed ex gieffina e di tante altre persone che condividono lo stesso obiettivo. “Se volete partire accompagnerò questo gruppo in Turchia per le operazioni”, ha annunciato la Tavassi. “Operazioni di qualsiasi tipo, trapianto di capelli, denti, seno, glutei, addominoplastica, qualsiasi operazione”, ha aggiunto.

La Turchia a quanto pare sarà una meta particolarmente cara a Guendalina Tavassi dal momento che sia lei che l’ex marito Umberto D’Aponte e il fratello Edoardo Tavassi si sono sottoposti a diversi interventi proprio nel rinomato Paese. La stessa Guendalina ha spiegato per quale ragione, in passato, abbia sentito la necessità di recarsi a Istanbul: “Lì i chirurghi sono i migliori al mondo, i chirurghi italiani vanno in Turchia a fare i master. I costi sono bassi perché lì la vita ha un costo differente dal nostro e conviene molto di più operarsi lì”. Ad accompagnare la Tavassi nel primo viaggio ad ottobre ci sarà anche Federico Perna, il suo attuale compagno anche se non è del tutto chiaro se farà parte del gruppo che si sottoporrà a qualche intervento.











