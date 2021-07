Guendalina Tavassi, l’ex suocera “Felice sia finita con Umberto”/ Lei è “scioccata”

Ormai è cosa nota che Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte si siano lasciati. Per l’ex gieffina, d’altronde, gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici: prima si è ritrovata a far fronte al furto di foto e video privati dal suo cellulare da parte di un hacker, poi è arrivata la separazione dal marito Umberto D’Aponte, sposato nel 2013 e con cui ha avuto due figli, Chloe e Salvatore. In molti continuano a dirsi dispiaciuti di questa roittura, tanto che un fan ha commentato un post della Tavassi, scrivendo: “Peccato che tu e Umberto vi siate lasciati”. A stupire è stato però un commento arrivato poco dopo e in risposta a questo, scritto dalla mamma di Umberto ed ex suocera di Guendalina. “Nessun peccato, anzi… Sono la mamma di Umberto e lei non sa quanto sono felice”, ha scritto la donna. Un commento diretto e forte, al quale l’utente ha allora replicato, chiarendo di provare simpatia per l’ex coppia: “Erano simpaticissimi insieme, intendevo quello… Io adoro Umberto, buona serata signora”.

Guendalina Tavassi scioccata dalle parole della suocera

Pare che Guendalina Tavassi non sia per nulla contenta di questo intervento dell’ex suocera. Stando, infatti, a quanto riportato da GossipeTv, fonti vicine a Guendalina avrebbero dichiarato che l’ex gieffina è “sempre più scioccata dalla piega che stanno prendendo certe situazioni”. Tuttavia, non arrivano repliche al momento, proprio perché la Tavassi “preferisce non replicare per evitare tensioni”. E ancora: “Guendalina vuole preservare la tranquillità per il bene dei suoi figli e non perdersi in discussioni pubbliche che porterebbero a galla cose che è meglio che restino private”, si legge infine.

