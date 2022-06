Guendalina Tavassi, lite col fidanzato Federico “Cacciato dalla camera da letto”/ Colpa di una zanzara!

Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico Perna, lite a letto per una zanzara!

Anche tra Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico Perna, ormai noto a tutti come ‘Cuore’, capita di dover far fronte a qualche lite di coppia. È quanto accaduto la scorsa notte, quando Federico è stato costretto a lasciare la loro camera da letto proprio per evitare di accendere una lite con la compagna. Il retroscena viene fuori nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5 ed è Vladimir Luxuria a svelarlo al pubblico di Canale 5.

Quando Barbara D’Urso presenta Guendalina e Federico, Vladimir prende parola e racconta l’accaduto: “Ho saputo, notizia dell’ultima ora choc gold, che l’ha cacciato dalla sua camera da letto solo perché si stava grattando a causa di una zanzara! Ha dormito nella hall dell’albergo!” annuncia tra le risate della Tavassi.

Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico Perna, il retroscena a Pomeriggio 5

Guendalina Tavassi cerca allora di giustificarsi: “Si ma è normale che uno sta tutta la notte a grattarsi? Pensa se stava sull’Isola! Io volevo dormire, mi doveva far dormire”. Barbara D’Urso è basita dal racconto di cui chiede chiarimenti anche a Federico. Lui, allora, dà la sua versione dei fatti: “Ho dormito sul divano della hall dell’albergo, perché alle 4 di notte mi grattavo perché mi avevano punto le zanzare e lei ha iniziato a urlarmi contro e io, per non litigare, ho preso e me ne sono andato.”

Ancora più sconvolta, la D’Urso accusa la sua ospite: “Guendalina sei pessima!” Lei, però, ribadisce che il sonno è una cosa molto importante e che, chi dorme al suo fianco, deve rimanere immobile. Una piccola scaramuccia che i due hanno però subito superato, come raccontato dalle risate di entrambi a Pomeriggio 5.











