Guendalina Tavassi, lite con Edoardo e Merecedsz Henger/ Il fratello offeso per…

Guendalina Tavassi, lite con Edoardo all’Isola dei Famosi 2022: il fratello si offende e la respinge

Ore agitate all’Isola dei Famosi 2022 per la famiglia Tavassi. Nelle scorse ore, infatti, Guendalina ha avuto una discussione accesissima col fratello Edoardo, dopo aver espresso un giudizio sincero su di lui e alcuni altri naufraghi, per volere dello “spirito dell’Isola”. Guendalina, come al suo solito, non ha misurato le parole ed è andata dritta come un treno badando solo alla verità e a quel che pensa nel suo profondo.

“La maggior parte delle volte mi vieni contro e soprattutto non mi vuoi mai dare retta nemmeno quando ti metto in guardia sulle persone. Cose belle non ce ne sono perché quel che ho visto finora di te è fare le buche sulla stuoia. Da sorella sono molto delusa da te“, ha detto Guendalina durante la confessione davanti a tutti i concorrenti. Le sue parole, naturalmente, non sono passate inosservate ad Edoardo, che si è sentito offeso e sminuito.

Guendalina Tavassi, ore agitate all’Isola dei Famosi: dalla lite con Edoardo alla stoccata a Mercedesz Henger per…

“Mi sono sentito dire il peggio del peggio. Hai detto parole più belle a persone che hai conosciuto qui rispetto a quelle che hai detto a me. Mi dici che sono stuoiaman…”, ha commentato amareggiato Edoardo Tavassi, prendendo le distanze dalla sorella. Guendalina, così, ha provato a spiegargli che si riferiva semplicemente ai comportamenti visti sull’isola e non ad un’idea della sua persona, che invece ritiene impeccabile da qualsiasi punto di vista.

“Sei mio fratello, ti ho detto subito che ti voglio bene, però sei permaloso, te la stai prendendo perché ti ho detto che stai sulla stuoia“, ha aggiunto Guendalina, trovando di fronte a sé un muro. Nemmeno Mercedesz Henger è stata risparmiata dalle parole della Tavassi, che l’ha rimproverata per aver giocato coi sentimenti del fratello. Momenti di agitazione sull’isola, Guendalina ancora una volta si ritroverà sola contro tutti?











