Guendalina Tavassi “Manchi fratellino”/ La dolce dedica a Edoardo uscita dall’Isola

L’isola dei famosi 2022, Guendalina Tavassi si ritira e lascia in gioco il fratello Edoardo: il motivo

La nuova puntata de L’Isola dei famosi 2022, andata in onda su Canale 5 il 23 maggio 2022, ha visto ben 4 naufraghi concorrenti giungere alla decisone finale di lasciare anzitempo il reality. Si tratta nel dettaglio di Blind, Alessandro Iannoni, Licia Nunez e Guendalina Tavassi. Quest’ultima, ormai ex naufraga de L’Isola dei famosi 2022, non ha fatto mistero del motivo principale legato alla sua scelta di ritirarsi dal gioco honduregno rispetto alla comunicazione diramata ai naufraghi che il prolungamento del reality sia stato esteso fino al 27 giugno 2022. L’ex Grande fratello, dal suo canto, nel comunicare inaspettatamente di voler lasciare L’isola dei famosi 2022, per il grande dispiacere dei fan, ha dichiarato di non poter restare nel gioco e lontana dai suoi figli e che inoltre altri motivi la spingono a non proseguire il reality made in Honduras.

Il padre ha tentato invano di convincere Guendalina a restare in gioco e, nel confermare la sua scelta, lei si è palesata visibilmente commossa al momento dell’ultimo saluto honduregno rivolto al fratello Edoardo Tavassi.

In queste ore, in cui Guendalina Tavassi ha avuto la possibilità di reimpossessarsi del suo cellulare, quindi, l’ex naufraga de L’Isola dei famosi 2022 ha scelto di destinare pubblicamente un messaggio al fratello Edoardo Tavassi, che è indicato dai bookmakers come uno dei favoriti alla vittoria del reality honduregno.

Guendalina Tavassi si apre sul post-L’isola dei famosi 2022

“Manchi già fratellone mio”, scrive Guendalina Tavassi, in un sentito messaggio condiviso con il popolo del web tra le Instagram stories. Delle parole commosse che fanno da testimonianza al legame inscindibile che lega Guendalina a Edoardo, il che era emerso nelle scorse puntate de L’Isola dei famosi 2022 in cui lei aveva cercato in ogni modo di aprire gli occhi al fratello rispetto alla vicinanza di Mercesez Henger.

Quest’ultima, a detta di Guendalina, non sarebbe mai stata sincera vero Edoardo e avrebbe finto un interesse verso il naufrago, per visibilità e business. La frequentazione intima avviatasi tra Mercedesz e Edoardo è stata lasciata in sospeso dai diretti interessati e chissà che Guendalina non possa avere un confronto con Mercedesz sul conto del fratello, molto presto.

