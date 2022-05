Guendalina Tavassi: “Mangio e vomito”/ Confessione choc dopo l’Isola dei Famosi

Guendalina Tavassi, il ritorno sui social dopo l’Isola dei Famosi 2022

Dopo aver trascorso due mesi sull‘Isola dei Famosi 2022, Guendalina Tavassi è tornata sui social facendo prima una dedica al fratello Edoardo che sta continuando l’avventura da naufrago da solo e poi rivolgendosi ai fans che l’hanno supportata sin dal primo giorno di partenza per l’Honduras. Direttamente dalla camera d’albergo, prima di raggiungere l’aeroporto per tornare in Italia, Guendalina ha raccontato le sue prime ore lontane dall’Isola. Come capitato anche ad altri ex naufraghi, la Tavassi ha ricominciato regolarmente a mangiare, ma la reazione del corpo non è stata delle più belle.

“Non vedo l’ora di riabbracciare i miei figli e di riabbracciare il mio cuore che mi manca da morire, di parlare con tutti voi. Calcolate che per me adesso il telefono è una cosa stranissima, lo ho ripreso e mi sembra che escano di fuori le cose, dovrò fare un corso. […] Per ora ho solo mangiato e vomitato però chissenefrega, mangiare è bellissimo, la vita è meravigliosa, il letto è fantastico pure se ce stanno gli animali, ma non fa niente”, ha raccontato Guendalina.

Guendalina Tavassi e il ritorno in Italia con Blind, Alessandro Iannoni e Licia Nunez

Guendalina Tavassi, lasciato l’albergo in cui ha soggiornato dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi 2022, su Instagram, ha documentato il viaggio di ritorno in Italia che ha affrontato con Blind, Alessandro Iannoni e Licia Nunez che, come lei, non hanno accettato il prolungamento fino al 27 giugno. Con Blind e Alessandro Iannoni si è concessa una regale colazione a base di ciambelle non nascondendo di avere, comunque, un po’ di nausea.

Oltre al dolce, gli ex naufraghi hanno mangiato anche qualcosa di salato, ma la visione del toast di Guendalina non ha scatenato l’entusiasmo di Licia Nunez come sottolinea la Tavassi. Tra una storia e l’altra, infine, Guendalina e Alessandro Iannoni hanno citato anche Carmen Di Pietro, sempre presente con i suoi proverbi.

