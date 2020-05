Guendalina Tavassi, marito Umberto D’Aponte si tocca le parti intime/ Lei “non hai..”

Pubblicità

Guendalina Tavassi è sempre molto presente sui social. L’ex gieffina, oltre a raccontare i momenti della sua vita in casa con il marito Umberto D’Aponte e i figli, sponsorizza diversi prodotti. Nei video spesso coinvolge anche gli altri componenti della famiglia, ma nelle scorse ore, il marito si è ritrovato coinvolto inconsapevolmente. Guendalina Tavassi, infatti, ha sponsorizzato un paio di leggins neri con il particolare del cuore bianco stampato sul lato B. Mentre mostrava i leggins che indossava ed esortava i suoi followers ad acquistarli, la Tavassi ha allargato l’inquadratura riprendendo anche il marito Umberto che, in quel momento, si trovava sul divano intento a guardarela serie Breaking bad. Pensando di non essere inquadrato, D’Aponte ha si è “toccato” e “sistemato” più volte le parti intime scatenando l’ironia del web.

GUENDALINA TAVASSI, IL MARITO SI TOCCA LE PARTI INTIME E LEI IRONIZZA

Il video di Umberto D’Aponte che si “tocca” le parti intime mentre la moglie Guendalina Tavassi sponsorizzava dei leggins su Instagram, ha fatto il giro del web al punto che l’ex gieffina ha ricevuto una serie di segnalazioni. “Amore nella storia precedente mi segnalano che stavi con la mano sul pacco. Vorrei dirti che non ha un coniglietto”, dice la Tavassi in una storia successiva. La coppia, poi, ha pubblicato altre storie in cui cercano di darsi un bacio senza fare i conti con la presenza della figlia Cloe che fa di tutto per impedirlo. La coppia, poi, ha festeggiato con i followers il compleanno proprio di Umberto D’Aponte.

Guendalina Tavassi fa un video pubblicitario su Instagram dove mostra dei leggins, ma l'attenzione cade tutta sul marito (alle sue spalle) che non credendo di essere ripreso… 🙈🙈🙈 pic.twitter.com/ZYiD96wmYt — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) May 11, 2020





