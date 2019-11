Guendalina Tavassi: “mia figlia Gaia manipolata”/ “Non sono un mostro”

Guendalina Tavassi parla per la prima volta delle accuse ricevute dalla figlia Gaia, la primogenita nata dalla sua storia d’amore con Remo Nicolini quando aveva solo 17 anni. Negli scorsi giorni, Gaia si è scagliata contro la madre pubblicando anche gli screenshot di alcune conversazione whatsapp. Dopo essere rimasta in silenzio, la Tavassi ha deciso di commentare tutta la situazione e spiegare cosa sta accadendo con Gaia e il padre di quest’ultima. “Lei è stata manipolata da persone bramose di fama, desiderose di togliere serenità alla mia vita, forse nel tentativo di renderla simile alla loro. Sono della vecchia scuola e ritengo che i panni sporchi, ammesso che vi siano, si lavano in famiglia”, ha scritto Guendalina sottolineando come le porte di casa sua per Gaia siano sempre aperte e di essere pronta ad avere con lei un dialogo costruttivo. La Tavassi, poi, aggiunge che, dietro le accuse di Gaia, ci sia qualcuno che voglia strumentalizzare la situazione. “Che qualcuno tagghi Barbara d’Urso sotto le sue foto è la prova chiave che la vicenda sia strumentalizzata”, ha scritto.

GUENDALINA TAVASSI: “AMO MIA FIGLIA GAIA, NON SONO UN MOSTRO”

Guendalina Tavassi non ha alcuna intenzione di alimentare ulteriormente la vicenda che, a suo parere, fa del male soprattutto a Gaia. L’ex gieffina, così, annuncia che non parlerà mai della vicenda in tv preferendo risolvere tutto in altro modo. Guenda, poi, smentisce di aver denunciato Remo Nicolini come, invece, è circolato nelle scorse ore. “La vicenda è strumentalizzata. Anche sul tema querele: non ho denunciato Gaia né suo padre. Mi sono rivolta ad un avvocato che è anche un mio amico perché avrei voluto mettere un punto a questa storia visto che Gaia non mi risponde. Ho tentato di trovare un modo per non farle del male visto che è ancora in formazione e non deve essere manipolata come sta accadendo”, ha aggiunto ancora. Infine, la Tavassi si augura che tutto si chiuda il prima possibile: “Sono una madre che ama la figlia, non il mostro che qualcuno vuole farmi sembrare. L’unica cosa che desidero in questo momento è la serenità, ma non tanto per me, quanto per mia figlia e il nostro rapporto”.

