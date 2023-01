Guendalina Tavassi: “Mio fratello Edoardo? Si è rimbambito!”/ ‘Colpa’ di Micol Incorvaia: “Mai visto così”

Guendalina Tavassi punge il fratello Edoardo a Verissimo: “Non vedo l’ora che esca dal GF Vip per…”

Ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 14 gennaio, Guendalina Tavassi ha raccontato alcuni drammi della sua vita, soffermandosi sul rapporto con suo fratello Edoardo. Quest’ultimo è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip e proprio nella Casa sembra aver finalmente trovato l’amore grazie alla bella Micol Incorvaia.

Edoardo Tavassi, che ha abituato il pubblico a una costante ironia e a continue battute, grazie a Micol inizia a mostrare un lato dolce e molto romantico. Proprio queste immagini sono state commentate dalla sorella che a Verissimo si è presa la sua ‘rivincita’, accusandolo di essersi ‘rimbambito’. “Mio fratello? Non vedo l’ora che esca – il più tardi possibile – per prenderlo in giro!” ha annunciato infatti Guendalina.

Guendalina Tavassi: “Edoardo si è rimbambito!”

Il motivo è presto detto: “Lui non ha fatto altro che prendere in giro me e Federico sul nostro rapporto. – ha spiegato ancora l’ex gieffina, dicendo di suo fratello Edoardo che – Lui è uno che, non è che non crede nell’amore ma è troppo freddo.” Vederlo dunque sciogliersi così tanto con la Incorvaia è stato per Guendalina una bellissima sorpresa: “Lui e Micol? Li vedo proprio bene, tipo me e Federico. – ha ammesso, prendendolo poi un po’ in giro – Lo vedo troppo appiccicoso e amorevole, la riempie di complimenti e non è da Edoardo. Si è rimbambito e quindi mi fa tanto piacere. Spero finalmente che siamo riusciti a trovare la donna ideale di Edoardo!” è dunque il desiderio della Tavassi. Sarà così?

