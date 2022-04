Guendalina Tavassi “Non riesco a guardarmi allo specchio”/ Confessione choc!

Guendalina Tavassi è tra le concorrenti più in vista di questa Isola dei famosi 2022 ed è spesso al centro del dibattito, causa la sua forte personalità e la sua voglia di prendere posizione. Non mancano comunque dei momenti di riflessione, come registrato nel corso di un dialogo con Nicolas Vaporidis e Laura Maddaloni. La showgirl, infatti, racconta di non piacersi e di sentirsi spoglia senza trucco. “Te credo che Federico non si è presentato in puntata”, la battuta nel corso del confronto con gli altri due naufraghi.

Edoardo Tavassi "Finse di star male per mangiare"/ Smaschera sua sorella Guendalina

Parlando del rapporto con se stessa, Guendalina Tavassi rivela: “Mi svegliavo la notte e mi andavo a truccare mentre dormivo. Mi svegliavo alle cinque di mattina per truccarmi e poi mi rimettevo a dormire”. Una forte insicurezza, dunque: “Io mi devo truccare anche per andare il pane o la sigarette. Mi mette paura la gente… Faccio sempre queste cose”. Una necessità che la riguarda sempre, in ogni momento della sua giornata: “Io non riesco a guardarmi allo specchio. Anche se sto a casa con la febbre, mi trucco”. Clicca qui per il video.

JEREMIAS CONTRO I FRATELLI TAVASSI "FATE SCHIFO"/ La replica: "Cambiato in una notte"

GUENDALINA TAVASSI, LE SCORIE DELL’ULTIMA PUNTATA

La diretta del 14 aprile riserva diverse sorprese per Guendalina Tavassi che, a pochi minuti dall’inizio della diretta, riceve il Bacio di Giuda da Gustavo, eliminato dal televoto contro Nick e Nicolas. Tra i due in passato c’erano stati diversi screzi e Gustavo, nonostante avesse deposto l’ascia di guerra, prima di andare a Playa Sgamada, fa questo ultimo regalo alla ragazza, che accetta di buon grado. Inoltre la conduttrice Ilary Blasi manda in onda una clip riassuntiva degli ultimi giorni, in cui Guendalina si lamenta, parlando con Nicolas e Laura, di Marco Senise, entrato in gioco da pochi giorni. Guendalina infatti sostiene che il conduttore abbia preso la permanenza in Honduras come una vacanza poiché non fa altro che prendere il sole, rilassarsi e chiacchierare. Da quanto è arrivato non ha fatto nulla per aiutare il gruppo, procacciare cibo e rendersi utile. La ragazza appare molto irritata da tale comportamento.

Edoardo Tavassi sbotta con Guendalina "che c’hai le protesi anche al cervello?"/ Cala in gelo all'Isola

Nel corso della serata Guendalina Tavassi si sfida contro Estefania alla prova del girarrosto; chi vincerà potrà cedere un membro della sua tribù in cambio di un componente più forte della squadra avversaria. Le due accettano la sfida e Guendalina afferma di vole vincere per riavvicinarsi al fratello Edoardo. Lo scontro è molto combattuto e la fatica delle due è evidente, anche se nessuna vuole cedere. Alla fine è Estefania ad avere la meglio. Vince quindi la tribù dei Tiburón. Estefania prende dall’altra squadra Laura, considerata un elemento molto forte, e cede, per la gioia di Guendalina, Edoardo, che passa alla tribù Cucaracha. Durante le nomination, la ragazza vota Jeremias poiché, nonostante all’inizio avessero legato molto, ritiene che l’argentino sia il peggiore di tutti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA