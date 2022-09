Guendalina Tavassi “Posso condurre io il Tg1″/ La stoccata ad Attilio Romita al Grande Fratello Vip…

Guendalina Tavassi prende in giro Attilio Romita. E su Charlie Gnocchi…

Ieri sera la prima puntata del Grande Fratello Vip ha avuto un grande boom sui social. A commentare i concorrenti che hanno varcata la porta rossa c’era anche Guendalina Tavassi. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha ironizzato in particolare su Attilio Romita, ex conduttore del TG1. Guendalina si è proposta per la conduzione del TG1 polemizzando poi sul fatto che nella casa non ci siano volti particolarmente noti. La Tavassi ha scritto: “Dopo questo penso che io posso condurre il TG1. Se il GF chiude qui proseguire per vedere se c’è pure la signora del piano di sotto”.

Guendalina Tavassi ha poi preso la parola su Charlie Gnocchi, fratello di Gene. Durante la puntata, anche Alfonso Signorini faceva difficoltà a chiamarlo con il suo nome e a molti non è passato inosservato questo comportamento. Guendalina su Twitter ha scritto: “Niente, ci sarà un cristiano che riuscirà a chiamarlo Charlie? Era anche inutile far venire Gene Gnocchi, tanto a questo punto”. Guendalina Tavassi ci ha preso gusto a fare l’opinionista sui social e spera in futuro di poterlo diventare in un reality. In una recente intervista, l’ex naufraga aveva espresso il suo desiderio: “Condurre un reality è un mio obiettivo, sogno in grande, ma lo spero tanto. Se devo andarci con i piedi di piombo inizierei a sperare di fare l’opinionista al “GF Vip” o in qualunque altro reality”.

Nelle scorse ore Guendalina Tavassi ha raccontato l’incubo che ha vissuto con l’ex marito, l’imprenditore Umberto D’Aponte. Guendalina ha preso la parola nel corso del processo che l’ha vista parte lesa in quanto vittima di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e danneggiamento. La Tavassi ha spiegato di essere stata inseguita dall’ex marito e di aver preso delle bastonate in testa: “Mi ha inseguito con una mazza da baseball e mi ha preso a bastonate in testa. Una volta mi ha rotto il naso lanciando le chiavi della mia auto: sanguinavo e mio figlio ha chiesto aiuto ai vicini urlando: “Mamma sta morendo”. Mi volevano ricoverare, ma io sono voluta tornare a casa per i bimbi”.

I legali dell’ex marito hanno però smentito questa versione sostenendo che lui non abbia mai picchiato la donna. Poi Guendalina Tavassi ha aggiunto: “Eravamo in macchina di Federico (il nuovo compagno ndr) e il bambino ha visto il padre venirci incontro con due uomini. Umberto e quegli uomini hanno iniziato a picchiare il mio compagno, il bimbo era terrorizzato”, ha spiegato. L’influencer ha raccontato di ripetuti scatti d’ira: “Abbiamo litigato e ha spaccato il vetro della finestra che è finito nella culla del bambino”. Guendalina Tavassi ha descritto anche danni fisici: “Una volta mi ha rotto il naso lanciando le chiavi della mia auto”.











