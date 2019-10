Guendalina Tavassi “regala” Pamela Prati alla figlia Chloe/ “È la sua beniamina!”

Pamela Prati non finisce di sorprenderci, ma Guendalina Tavassi non è da meno. L’ex gieffina ha infatti organizzato la festa di compleanno per la figlia Chloe, che ha compiuto sei anni, a tema Pamela Prati! Un modo inaspettato, anche perché la showgirl è stata protagonista quest’anno di una storia, quella del finto matrimonio con Mark Caltagirone, tutt’altro che romantica. In ogni caso, l’influenzar romana per l’occasione ha rivestito un tavolo di carta rosa, realizzato un angolo selfie con le foto della showgirl e poi una sala trucco in pieno stile star. L’originale non si è fatta attendere: Pamela Prati ha infatti raggiunto la sala dov’è stata organizzata la festa a sorpresa. Ed è stata annunciata così: «È arrivata una sorpresa. In esclusiva, attenzione». Poi mamma Guendalina su Instagram ha commentato entusiasta: «Finalmente Chloe ha incontrato la favolosa Pamela Prati». Senza dubbio è un modo goliardico di fare riferimento al caso dell’anno, a conferma anche della popolarità di Pamela nonostante gli strascichi di questa vicenda, ma qualcuno sui social la ritiene un’iniziativa di cattivo gusto.

GUENDALINA TAVASSI “REGALA” PAMELA PRATI ALLA FIGLIA CHLOE

«Finalmente l’incontro tanto atteso… arriva lei, la sua beniamina. Al suo arrivo Chloe è rimasta impietrita e si è commossa tantissimo. Non poteva farle regalo più grande», ha scritto mamma Guendalina Tavassi su Instagram. E poi tra le tante Instagram Stories spiega: «Non ci siamo fatti mancare niente». Di sicuro non è mancata l’originalità. Protagonista dei vari allestimenti con le sue foto, Pamela Prati è stata poi invitata come ospite d’onore. La sorpresa ha emozionato la piccola Chloe, che si è addirittura commossa, come ha appunto spiegato la madre sui social, dove ha pubblicato tanti video e foto della giornata. Dal trono rosa con la scritta Pamela Prati al tabellone a forma di cuore con le foto della showgirl, passando per l’angolo make up. Un party unico e originale organizzato con la complicità del marito Umberto. Tra gli ospiti anche Sabrina Ghio, ex concorrente di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne, che ha portato la figlia Penelope alla festa.





