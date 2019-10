Guendalina Tavassi ricca cafona?/ A Pomeriggio 5 sfoggia un look da urlo

Guendalina Tavassi tra i ricchi cafoni? L’ex gieffina, sposata con Umberto D’Aponte da cui ha avuto due figli, Cloe e Salvatore, ospite della puntata di Pomeriggio 5 del 22 ottobre, risponde alle critiche che, ogni giorno, riceve sui social dove è solita condividere ogni momento della sua vita. Con un mini abito fucsia che mette in risalto le sue curve esplosive, Guendalina Tavassi difende il suo modo di vivere, compresa la scelta di avere un water leopardato, in pandan con l’arredamento. Orgogliosa del proprio modo di essere, Guendalina, nonostante la popolarità, non rinuncia alla sua schiettezza e su Instagram continua a condividere le foto e i video della sua vita fatta di giornate con i figli, sedute di shopping, massaggi e tutto ciò che serve per renderla ancora più bella.

GUENDALINA TAVASSI DIVIDE IL WEB, MA I FAN LA AMANO

Schietta, sincera e senza peli sulla lingua, Guendalina Tavassi non rinuncia alla propria personalità sia quando si presenta in tv che quando si mostra su Instagram. L’ex gieffina, recentemente, è stata criticata anche per aver regalato alla figlia Cloe una festa di compleanno con il tema dedicato a Pamela Prati. Una scelta che è stata abbondantemente criticata sui social. Guendalina, però, è anche molto amata dagli utenti dei social che amano vedere le storie che pubblica su Instagram con cui riesce sempre a strappare un sorriso ai suoi followers. Con il marito Umberto D’Aponte, forma una coppia bellissima e simpaticissima al punto che Guendalina accetta senza alcun problema le critiche.

