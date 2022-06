Guendalina Tavassi rifiuta collegamento all’Isola, perché?/ Furiosa dopo il ritiro di Edoardo: l’accusa!

Perché Guendalina Tavassi non è all’Isola dei Famosi?

C’è un’assenza pesante nello studio dell’Isola dei Famosi 2022 risaltato sin dai primi minuti della semifinale: quello di Guendalina Tavassi. La sorella di Edoardo Tavassi era pronta per collegarsi con lo studio e commentare la puntata, come testimoniato dalle stories pubblicate su Instagram; eppure questo non è accaduto. Quando Ilary Blasi si è collegata con la palapa per parlare con Edoardo, costretto a ritirarsi dal gioco a causa di un infortunio al ginocchio, tutti si aspettavano le parole di incoraggiamento della sorella che, invece, non sono arrivate.

È proprio spulciando sul profilo Instagram di Guendalina, tra le stories pubblicate nelle ultime ore, che scopriamo che la Tavassi ha volontariamente deciso di non parteciparvi.

Guendalina Tavassi rifiuta il collegamento con l’Isola: protesta per il ritiro di Edoardo?

Perché Guendalina Tavassi ha deciso di non essere in collegamento per la semifinale dell’Isola dei Famosi? La decisione dell’ex naufraga arriva dopo l’annuncio del ritiro del fratello, costretto a lasciare per infortunio al ginocchio. Una decisione della produzione che, probabilmente, non è piaciuta a Guendalina che avrebbe invece voluto che il fratello potesse in qualche modo arrivare fino alla finale, essendo uno dei papabili vincitori di questa edizione.

“Ragazzi volevo solo avvertirvi che oggi non sarò più in collegamento con l’Isola perché io sono una persona onesta e leale e quindi ho deciso di non collegarmi. Buona puntata”, ha annunciato la Tavassi con un video sul quale ha poi apposto questa stoccata: “A differenza di molti che sono interessati solo alla tv, preferisco rimanere nell’anonimato ma sempre dalla parte del giusto!!!”

