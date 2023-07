Guendalina Tavassi sbotta: “Sembra di stare a L’isola dei famosi…”/ La disavventura estiva dell’ex GF

Grande Fratello, Guendalina Tavassi menziona L’isola dei famosi in una polemica social

Guendalina Tavassi, tra le possibili re-entry al gioco del Grande Fratello per l’edizione GFvip 8 o in alternativa la neo versione GF vip+nip all’orizzonte, torna al centro del gossip made in Italy. Questo, per una disavventura vissuta nel mezzo della nuova vacanza estiva.

In prospettiva di nuova apparizione TV, da tenersi in futuro, la Tavassi scongiurerebbe un ritorno a L’isola dei famosi tra i reality show ad oggi registrati. Questo, alla luce di quanto lei stessa ora documenta via social a margine della nuova vacanza estiva, rivelatasi per lei una sorta di incubo.

Stando al racconto del funesto soggiorno al San Felice Circeo, sito balneare nel Lazio, la Tavassi si sarebbe imbattuta in un blackout, tanto da vedersi costretta a tenersi con una torcia al ristorante per compensare il buio.

Il momento difficile, per l’ex Grande Fratello, si é verificato al momento in cui é stata chiamata alla scelta della cena da consumarsi con amici, quando Guendalina si é vista costretta a fare luce con una torcia alle opzioni culinarie previste nel menu fruibile a mano, al noto sito di attrazione turistica.

Lo sfogo estivo di Guendalina Tavassi é social

Quindi, non é mancata la lamentela di Guendalina Tavassi, condivisa con il popolo del web: «Sembra che siamo all’Isola dei Famosi. Chi ha mangiato sta tranquillo, ma chi non ha mangiato che fa? Tutta San Felice Circeo pare sia così – spiega Guendalina Tavassi nelle stories rivelatrici condivise a mezzo Instagram -. Pensa se eravamo sulla ruota panoramica o sulle giostre. Meglio magnà». Insomma, la vacanza per l’ex naufraga de L’isola dei famosi avrebbe il retrogusto amaro dell’esperienza intrapresa al gioco sulla sopravvivenza made in Honduras.

