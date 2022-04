Guendalina Tavassi, scappa la pipì/ Carmen Di Pietro: “Ti mostro dov’è il bagno”

Nella puntata di giovedì scorso sono sbarcati in Honduras, sull’atollo dove è ambientato L’Isola dei Famosi 2022, Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo. La nota ex gieffina, spesso e volentieri protagonista dei gossip, è approdata a Playa Accoppiada dove ha trovato gli altri concorrenti che stanno partecipando al reality show di casa Mediaset. I naufraghi già presenti sull’isola hanno cercato di fare ambientare Guendalina Tavassi ed Edoardo, spiegando loro come sia organizzata la giornata in Honduras, e ovviamente non potevano mancare le indicazioni per il bagno.

A riguardo circola sui social, precisamente su Twitter, un simpatico filmato in cui si vede Guendalina Tavassi che chiede dove poter fare la pipì, e Carmen di Pietro, altra isolana, la prende per mano e la porta nel “retro” facendole vedere dove si trovi appunto il bagno. “Faccio gli onori di casa, ti faccio vedere dove fare la pipì”, le Tavassi ha replicato: “Grazie cara me la sto facendo addosso”. Guendalina Tavassi ha già preso parte al reality show isolano già diversi anni fa, e appena sbarcata in Honduras ha infatti esclamato “Che ricordi”.

GUENDALINA TAVASSI E I PROBLEMI… AL BAGNO: “NON CI STIAMO CAPENDO UNA MAZZA!”

Diverso invece l’approccio con la sabbia e il mare della Honduras da parte di Edoardo Tavassi, che ha preferito concentrarsi sulla splendida modella argentina Estefania Bernal, che però pare abbia occhi solamente per il collega, il bel brasiliano Roger Balduino (sembra che fra i due sia nato l’amore ancor prima di approdare sull’isola). “Io mi metto a dormire tra Estefania e Roger”, ha raccontato ironicamente lo stesso Edoardo Tavassi.

“Sembra tutto surreale”, hanno commentato poi i due fratelli Tavassi con la loro simpatia e romanità che li contraddistingue, per poi aggiungere schietti: “Non ci stiamo capendo una mazza…si può dire ‘una mazza’?”. I due non hanno nascosto le loro difficoltà: “Siamo completamente spaesati. Ma domani mattina ci svegliamo e siamo a Roma?”. Siamo certi che la coppia ci regalerà grandi pagine di reality, e i riflettori saranno puntati in particolare su Guendalina Tavassi, apparsa spesso e volentieri schietta e senza peli sulla lingua.

