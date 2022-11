Guendalina Tavassi: “Se Edoardo vince il GF Vip, sposerò Federico Perna”/ “Le nozze però dovrà pagarle lui!”

Guendalina Tavassi e Federico Perna si sposano?

Guendalina Tavassi è pronta a sposare il compagno Federico Perna? La storia d’amore tra i due procede a gonfie vele e il matrimonio non è un’ipotesi remota. Sempre più innamorata e felice del compagno che la riempie di attenzioni come ha dimostrato dopo il suo ritorno dall’Isola dei Famosi 2022, Guendalina non esclude la possibilità di sposarsi nuovamente dopo la fine del matrimonio con Umberto D’Aponte con cui ha avuto i figli Chloe e Salvatore. A parlare apertamente di matrimonio, nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola dal 23 novembre, è stata proprio Guendalina. Dopo aver ripercorso l’infanzia particolarmente complicata a causa della separazione dei genitori che l’ha portata a separarsi dal fratello Edoardo, Guendalina ha parlato anche d’amore.

La Tavassi che ha confessato di aver anche aiutato economicamente in passato il fratello Edoardo per il quale farebbe qualsiasi cosa, non nasconde di sognare per Edoardo una grande storia d’amore come quella che sta vivendo con il compagno Federico che promette di sposare ad una condizione.

Guendalina Tavassi, matrimonio con il compagno Federico Perna ad una condizione

Edoardo Tavassi, al Grande Fratello Vip 2022, troverà la compagna della sua vita o la vittoria? “Credo più la seconda. Anzi, se dovesse vincere – cosa che mia nonna in sogno gli ha pronosticato – e noi a nonna eravamo molto legati, prometto che sposerò Federico, il mio compagno, a patto che le nozze le paghi Edoardo. E sarebbe anche ora!”, ha detto Guendalina. Il matrimonio di Guendalina e Federico Perna, dunque, è nell’aria.

La Tavassi, inoltre, pensando ad un suo futuro matrimonio, svela anche da chi si lascerebbe accompagnare nel giorno più importante della sua vita. “Sarà lui (Edoardo ndr) a portarmi all’altare! Ce lo meritiamo. Abbiamo avuto una vita difficile e ci siamo rimboccati le maniche per andare avanti. Io sono mamma di tre figli e non è per nulla semplice, ma ho scelto di essere grande fin da piccola. La nostra forza è rimanere sempre uniti“, ha concluso.

