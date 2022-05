Guendalina Tavassi shock: “Laura Maddaloni voleva picchiarmi”/ “Mi ha maledetta”

Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni: è ancora scontro all’Isola

Continua lo scontro tra Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni all’Isola dei Famosi 2022. Lo scontro di qualche giorno fa sembrava essere ormai archiviato, visto anche il confronto in diretta in palapa, invece l’argomento è tornato al centro di discussione quando la Tavassi ha svelato nuovi retroscena.

Guendalina Tavassi ha nascosto cibo sull'Isola?/ Accusata di aver cercato nei rifiuti

Durante L’Isola dei Famosi Extended andata in onda ieri, stando a quanto riporta Biccy, Guendalina Tavassi ha rivelato che Laura stava realmente per alzarle le mani e sarebbe arrivata addirittura a lanciarle contro una maledizione. Accortasi del grave errore, la donna si sarebbe dunque allontanata da Guendalina per raggiungere il marito Clemente Russo e trovare insieme a lui un modo per spiegare la sua brutta uscita.

LAURA MADDALONI, LACRIME POI LA MINACCIA “ME NE VOGLIO ANDARE!”/ Cosa è successo

Guendalina Tavassi attacca Laura Maddaloni e svela nuovi retroscena sulla lite

Chiacchierando con gli altri naufraghi, Guendalina Tavassi ha infatti svelato: “Lei si è alzata arrabbiata e mi è venuta sotto che mi voleva alzare le mani. Urlando mi ha detto ‘all’anm e chi t’è viv’ ha maledetto le persone vive. – ha tuonato la naufraga, rincarando poi la dose – Questa ragazzi è una cosa bruttissima. Poi si è resa conto di avermi maledetto.” Ha quindi aggiunto: “Così è andata in acqua con Clemente e si sono detti ‘hai detto all’anm e chi t’è viv, cosa diciamo adesso? cosa può diventare? Cosa ci inventiamo?’. Così poi hanno cambiato e si sono inventati che lei mi è venuta addosso per dirmi una cosa all’orecchio. Avete capito la gravità di questa situazione? Modificano sempre la realtà“. Un’accusa piuttosto pesante che Ilary Blasi potrebbe tirare fuori domani nel corso della nuova diretta dell’Isola dei Famosi.

LEGGI ANCHE:

Laura Maddaloni/ La sua grinta non delude le attese: via l’ombra del marito Clemente

© RIPRODUZIONE RISERVATA