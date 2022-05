Guendalina Tavassi smaschera Estefania e Roger: “Ci stanno percu*ando”/ “Di notte…”

Guendalina Tavassi contro Estefania e Roger all’Isola dei Famosi 2022

Guendalina Tavassi conferma si essere la concorrente dell’Isola dei Famosi 2022 che crea più dinamiche. Schietta e senza filtri, dice apertamente tutto ciò che pensa dei compagni d’avventura e, nel corso della 18esima puntata del reality show, Nicolas Vaporidis, schierandosi dalla sua parte, l’ha definita la più coerente. Guendalina, infatti, esprime sempre le proprie opinioni anche a costo di andare contro il fratello Edoardo. Nel corso della 18esima puntata, così, si è scagliata contro Estefania e Roger i quali, secondo la Tavassi, starebbero prendendo tutti in giro.

Isola dei Famosi, Pagelle 18a puntata/ Guendalina senza rivali, Nicolas beniamino...

Dopo aver avuto una storia, Estefania, durante la permanenza su Playa Sgamada, ha deciso di chiudere definitivamente la storia e, con l’arrivo in Honduras di Gennaro Auletto, ha cominciato ad avvicinarsi al modello napoletano. Una storia, quella tra Estefania e Roger che non ha mai convinto il pubblico che ha avuto la conferma dei propri dubbi quando Estefania e Roger hanno cominciato ad accusarsi di aver cercato una storia per acquistare consensi. Ieri sera, nel corso della puntata con Ilary Blasi, Guendalina ha puntato il dito contro entrambi.

Vladimir Luxuria vs Lory Del Santo/ “Esulti per infortunio Nicolas, non ti perdono"

Guendalina Tavassi, l’accusa ad Estefania e Roger

Guendalina Tavassi non si fida affatto di Estefania e Roger ed è convinta che tra i due ci sia un accordo. “Scusa Ilary ma secondo me ci stanno perc…ndo entrambi”, ha detto la sorella di Edoardo alla Blasi. Guendalina ha così raccontato di aver visto i due, di notte, isolarsi dietro una scogliera per parlare. Mentre Estefania ha cercato di giustificarsi, Roger ha confermato gli incontri notturni con la Bernal spiegando di aver chiesto ad Estefania di parlare per poter avere un chiarimento e vivere più serenamente sull’Isola.

Nicolas Vaporidis, lite con Lory Del Santo: "Finta e bugiarda"/ "Non la sopporto..."

“Mi ha chiesto scusa, mi ha detto che si pente di tutto”, ha poi detto Estefania che ha aggiunto di essersi sentita ferita scatenando la furia di Guendalina. “Ma ferita di cosa, hai detto che volevi fingere una relazione”. Ad affossare Estefania e Roger, poi, è stata Vladimir Luxuria. “Può essere una tattica fingere di formare una coppia. Invece tu Roger hai svelato che è stata Estefania a proporti di fare questa relazione. Anche Alessandro poteva farlo con Marialaura, ma subito ha detto ‘non provo niente per te e quindi vado da solo’. Le cose le avete fatte in due”, ha detto l’opinionista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA