Guendalina Tavassi/ “Stefano De Martino? Mi invidiate…” (Stasera tutto è possibile)

“Ci vediamo a Stasera tutto è possibile”, così Guendalina Tavassi ha invitato i suoi fan a seguirla oggi su Raidue nel programma condotto da Stefano De Martino. Per la quinta puntata dovrà mettersi alla prova con giochi a tema “cooking”. Ma l’ex gieffina è pronta, come dimostra nelle sue Instagram Stories. Ne ha condivisa una con Stefano De Martino durante le prove, poi si è concessa un siparietto simpatico con Enzo Salvi. Già da questo breve filmato si intuisce che dobbiamo prepararci a ridere stasera… «Oddio, così? Senza manco un filtro?», ha detto lei all’amico quando l’ha ripresa. «Ma sei ‘na favola, chicca», ha replicato lui. «Mamma mia come sto…», ha scherzato lei tirando in ballo una battuta del repertorio di Enzo Salvi. Poi ha mostrato il buffet, ma soprattutto Stefano De Martino per le sue amiche. «Ragazze, so che mi state invidiando, ma ve lo faccio salutare». E lui ha scherzato: «Sto lavorando qua, al buffet».

GUENDALINA TAVASSI E UNA FOTO HOT CHE FA DISCUTERE…

Negli ultimi giorni Guendalina Tavassi ha fatto parlare di sé per una foto hot condivisa su Instagram. Uno scatto a dir poco bollente quello dell’ex gieffina, che ha regalato ai suoi fan uno scatto davvero sensuale che lascia poco all’immaginazione. Per pubblicizzare dei gioielli si è mostrata a mezzo busto ma completamente senza veli, con le mani a coprire il suo generoso décolleté. Non tutti hanno apprezzato la scelta di mostrarsi “nuda” su Instagram. Ma la foto ha collezionato comunque anche una lunga serie di commenti positivi. In parallelo sono cresciute le critiche. «Guendalina, ti stimo molto come persona. Sei una grande mamma, ma queste foto potresti evitarle. Penso che sponsorizzare dei gioielli si possa fare anche da vestita», ha scritto ad esempio un utente. Lei invece aveva preferito commentare la foto con ironia: «Il buon gusto nel vestire è qualcosa di innato…. ecco perché mi sono messa a nudo (ovviamente scherzo)».

