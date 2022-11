Guendalina Tavassi svela chi è la donna ideale di Edoardo al GF Vip/ Ecco il nome

Guendalina Tavassi svela com’è Edoardo Tavassi in amore: “E’ selettivo”

Tra le pagine di Novella 2000 Guendalina Tavassi, dopo aver svelato i motivi per cui ha rifiutato il GF Vip, parla del fratello Edoardo concorrente del Grande Fratello Vip 2022. L’ex naufrago si è avvicinato molto a Micol Incorvaia, tanto che i fan sperano già nella nascita di una coppia. A dire chi potrebbe essere la donna ideale del concorrente è proprio la sorella del gieffino.

Guendalina Tavassi "GF Vip? Ho rifiutato per i figli"/ "Tanti ci volevano insieme"

Guendalina Tavassi dichiara: “Mio fratello è entrato da single e uscirà da single. Non è un facilone, anzi è molto selettivo con le donne, trova un difetto per ognuna di loro e per questo non trova quella giusta. Poi, vuole sempre la mia approvazione quando trova una ragazza. Una bella responsabilità, ormai mi sono abituata, è fatto proprio così. Me le faccio andare bene tutte”. Almeno apparentemente, dunque, secondo l’influencer Edoardo Tavassi non stringerà una relazione nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Guendalina Tavassi "Edoardo uscirà dal GF VIP single!"/ La sentenza della sorella, ecco perchè

Guendalina Tavassi svela chi è la donna ideale di Edoardo al GF Vip

Guendalina Tavassi, ai microfoni di Novella 2000, svela qual è la donna ideale del fratello Edoardo nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. L’influencer comincia commentando Oriana Marzoli, concorrente spagnola che piace esteticamente all’ex naufrago.

Guendalina Tavassi dichiara diretta: “Oriana è una bellissima ragazza, molto provocante. Mi sta simpatica. Però a mio parere, lo dico da telespettatrice, penso che con Edoardo non andrebbe tanto d’accordo, finirebbero per litigare continuamente. Mio fratello è un pantofolaio, ama stare a casa, guardare la televisione, leggere i fumetti e giocare ai videogiochi. Oriana vuole divertirsi, ama feste, aperitivi, uscite con gli amici. Almeno questo è il mio sentore. Per come è fatto lui la donna ideale potrebbe essere solo Wilma Goich“. Si intuisce come la risposta possa essere ironica, ma ciò che stupisce è che non viene mai nominata Micol nel discorso dell’influencer eppure Edoardo sembra molto preso da lei.

GF Vip, Guendalina Tavassi "tifo per Luca Salatino"/ Bordate agli altri: "Onestini monotono, Donnamaria..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA