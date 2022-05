Guendalina Tavassi, tinta fatta e dubbi su Mercedesz dopo l’infermeria/ Scoppia il caso all’Isola

Guendalina Tavassi contro Mercedesz Henger: cos’è cambiato all’Isola dei Famosi?

Mercedesz Henger ha iniziato la sua avventura all’Isola dei Famosi da poco più di una settimana ma è già nel mirino delle polemiche. Prima per aver deciso di partecipare nonostante il grave incidente stradale che ha visto protagonista sua madre Eva Henger e ora per il presunto fidanzato segreto che la attenderebbe in Italia. Così, mentre lei ha iniziato a manifestare interesse per Edoardo Tavassi, qualcuno l’ha accusata di mentire.

Tra questi ieri si è aggiunta anche Guendalina Tavassi che ha messo in guardia il fratello dalla Henger, facendogli intendere che non fosse sincera con lui soprattutto per quanto riguarda l’essere single. Questo cambio di rotta improvviso della Tavassi nei confronti di Mercedesz ha però non solo fatto storcere il naso alla ragazza ma anche sollevato qualche dubbio nel pubblico a casa.

Guendalina Tavassi, tinta fatta e dubbi su Mercedesz dopo l’infermeria: cos’è successo?

A scatenare i dubbi del pubblico dell’Isola dei Famosi 2022 è il fatto che Guendalina Tavassi abbia cambiato idea al suo ritorno dall’infermeria. Per alcuni giorni infatti la naufraga è stata lontana dal gruppo per accertamenti. Fino a prima che lasciasse la palapa, aveva mostrato grande gioia nei confronti del rapporto nascente tra la Henger e suo fratello, atteggiamento totalmente cambiato al suo ritorno. Ma non è tutto: dopo settimane in bandana, Guendalina ieri si è mostrata senza; ma a colpire è stato il suo colore dei capelli e il chiaro fatto che la naufraga avesse appena fatto la tinta. Da qui la domanda di alcuni: che in infermeria Guendalina non solo abbia avuto l’occasione di farsi la tinta ma anche di informarsi sui gossip riguardanti Mercedesz? In realtà a spiegare il perché della tinta è stata proprio la Tavassi durante il momento delle nomination, ammettendo di aver usato “i rimasugli della tinta di Carmen”. Questo spiega sì la tinta ma non le sue nuove informazioni sulla vita privata di Mercedesz.

