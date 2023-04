Guendalina Tavassi, toccante lettera al fratello Edoardo dopo GF Vip/ “Ci sei sempre stato, sei la mia metà”

Guendalina Tavassi scrive una lettera al fratello Edoardo dopo il Grande Fratello Vip

Edoardo Tavassi è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. È riuscito a conquistare la finale ma non a classificarsi sul podio, nonostante molti lo ritenessero un papabile vincitore. Sicuramente a desiderare ardentemente di vederlo vincere il GF Vip è stata sua sorella Guendalina, sua supporter dall’inizio di questa avventura televisiva.

Guendalina Tavassi, fino il GF Vip, ha voluto dedicare a suo fratello parole di affetto e stima, affidate ad una lettera pubblicata su Novella 2000. “Caro Edo, io sono orgogliosissima di te, lo sono sempre stata, ma dopo la tua partecipazione al Grande Fratello Vip sono veramente sempre più fiera di avere un fratello così.” si legge nella missiva di Guendalina. E continua: “Perché tutti hanno potuto vedere la tua bontà. Sei un ragazzo buonissimo, la tua gioia di vivere, la tua genuinità e soprattutto il tuo sorriso”. Pensierini scritti tutti così, con questa sintassi. Questo programma mi ha confermato ulteriormente quanto tu sia importante nella mia vita, quanto mi sei mancato.”

Guendalina Tavassi: “Edoardo, sei il mio vincitore nella vita, non solo nel GF”

La lettera di Guendalina Tavassi al fratello Edoardo prosegue poi con parole più intime: “Io oggi sono felice con il cuore, ma devo anche parte della mia felicità a te, perché ci sei sempre stato, sei la mia metà, sei il mio ‘Grande Fratello‘”.

Dopo essersi complimentata con Edoardo Tavassi anche per essere diventato ‘un gran figaccione’, Guendalina conclude: “Al di là di tutto, tu sei il mio vincitore non solo nel programma, ma nella vita, perché ti meriti tutto quello che sta succedendo, hai sempre pensato e sperato che sarebbe arrivato il tuo momento di non vivere in ombra, di non essere più il fratello di Guendalina”.

