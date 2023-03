Guendalina Tavassi urla fuori dal GF Vip per Edoardo/ Lui pensa sia per i ‘Donnalisi’

Guendalina Tavassi urla per Edoardo: lui non la riconosce

Dopo che il fratello è stato ammonito dal Grande Fratello Vip 2022, Guendalina Tavassi ha pensato di dargli un po’ di conforto. L’influencer si è appostata fuori dalle mura della casa di Cinecittà e con il megafono ha iniziato a urlare frasi incoraggianti ad Edoardo Tavassi.

Guendalina Tavassi ha documentato il tutto sui social, svelando di essere rimasta anche senza voce. Nonostante i suoi sforzi, però, il fratello Edoardo sembra non aver riconosciuto la voce di sua sorella. L’ex naufrago ha pensato si trattasse dei fan dei “Donnalisi” nonostante la telecamera lo stesse inquadrando. Dopo qualche minuti, gli autori del reality show hanno alzato il volume della musica rendendo difficile l’ascolto. L’influencer è tornata a casa a mani vuoti, ci riproverà nei prossimi giorni?

Guendalina Tavassi contro il GF Vip dopo l’ammonizione del fratello: le sue parole

Guendalina Tavassi è intervenuta a sostegno del fratello Edoardo Tavassi e di Edoardo Donnamaria, rispettivamente ammonito e squalificato dal Grande Fratello Vip 2022. L’influencer non ha condiviso il provvedimento preso dalla produzione e si è sfogata sui social contro gli autori.

“Sì certo mio fratello ha scherzato con la stecca da biliardo. Stava scherzando e ridendo. Ma Edo alzati e vattene, stanno facendo di tutto, vattene via” ha affermato Guendalina in merito all’ammonizione di Edoardo Tavassi. Sulla squalifica di Donnamaria, l’influencer aggiunge: “Io non ho parole! Adesso Donnamaria dovrebbe dire tutto quello che pensa e che vorrebbe dire. Ma che schifo che sta succedendo. Che schifo ragazzi, che schifezza. Follia, follia è folle è follia quello che state facendo a questi ragazzi. Per una volta sto anche dalla parte di Antonella. Perché è vomitevole è uno schifo ed è anche uno scandalo. Sì siete scandalosi, guardate come cavolo fate stare questi poveri ragazzi che stanno partecipando ad un reality che è un gioco. Questo è un gioco!”

