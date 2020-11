Guendalina Tavassi, video hot hackerati/ “Coinvolti anche i miei figli, schifosi!”

È molto scossa Guendalina Tavassi ma soprattutto arrabbiata con chi le ha hackerato il cellulare pochi giorni fa, entrando in possesso di suoi video intimi poi diffusi sul web. L’ex gieffina è vittima di revenge porn e ha già denunciato tutto alle autorità competenti ma questo non basta. Guendalina fa sentire forte la sua voce anche sui social, in Tv e in radio, come è accaduto oggi su RTL 102.5 News nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata a Francesco Fredella. È qui che Guendalina ha raccontato tutta la sua rabbia: “Sono veramente dei bastardi schifosi, rovinano la vita delle persone.” ha esordito l’influencer. Spiegando poi che quella vissuta “È una cosa terribile, anche perché non ci vado di mezzo solo io ma anche i miei figli, mio marito, i miei genitori. Hanno rovinato le vite di tutti!”

Guendalina Tavassi, rubati video intimi: “Ho denunciato tutto, si va in galera!”

Uno sfogo forte e più che giusto quello di Guendalina Tavassi, che spiega poi al giornalista come sia riuscita ad accorgersi del furto. “Io rispondo molto spesso a delle mail, magari cliccando su delle mail uno crede di andare sulle email reali di apple o simili invece sono degli hacker che ti rubano poi i tuoi dati personali e riescono ad accedere alle mie cose personali, video che io avevo inviato solo a mio marito e tenevo in una cartella privata.” ha spiegato l’ex gieffina. Dopo essersi accorta di quanto accaduto, Guendalina non ha perso tempo e ha subito avvertito le autorità competenti: “Ora ho denunciato tutto perché queste persone devono capire che si va in galera!” ha concluso.



