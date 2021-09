Guendalina Tavassi, volto tumefatto “Non posso dire chi è stato”/ “Non ho lacrime”

Solo poche ore fa, Guendalina Tavassi si mostrava col volto tumefatto su Instagram. L’immagine con i lividi sul viso ha spiazzato tutti i follower che hanno iniziato a chiederle cosa sia accaduto. Oggi, Guendalina riappare su Instagram, spiegando in alcune stories di non poter raccontare cosa e chi è stato. “Eccomi qua, in tutto il mio splendore”, esordisce la Tavassi con ironia.

Così rivela: “Innanzi tutto volevo ringraziarvi perché mi avete mandato un sacco di messaggi. Non ho pubblicato in questi due giorni, non mi sono fatta sentire. Non posso raccontare purtroppo quello che è successo, perché è tutto in mano agli avvocati.” La Tavassi invita quindi i follower a non chiederle in modo insistente cosa sia accaduto perché, al momento, la questione è in mano alle autorità e non può diffonderne i dettagli.

Guendalina Tavassi: “Ne ho passate troppe, non ho più lacrime”

Dopo aver spiegato le motivazioni del suo silenzio sull’episodio che le ha portato il volto tumefatto che mostra in video, Guendalina Tavassi si lascia andare ad uno sfogo. “Detto questo, da domani Guendalina si ritrucca completamente, si metterà un filtro, non solo su Instagram, come ho sempre fatto, perché anche nella vita ho sempre cercato di mascherare e di reagire in questo modo, quindi delle volte non vengo capita, magari si pensa che io stia scherzando.” Ammette di aver sofferto tanto: “Ne ho passate così tante, troppe, che non ho più le lacrime. Non sta male solo chi si mette a letto per giorni interi, perché io posso stare peggio di tutti e mascherare in questo modo”, ha così concluso.

